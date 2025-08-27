為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    康友-KY前董事長 詐貸229億 黃文烈一審判25年 高院加重改30年

    康友-KY前董座黃文烈等人向銀行詐貸229億多元，一審判25年，高等法院加重改判「有期徒刑上限」30年。（資料照）

    康友-KY前董座黃文烈等人向銀行詐貸229億多元，一審判25年，高等法院加重改判「有期徒刑上限」30年。（資料照）

    2025/08/27 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕前生技股王康友-KY前董座黃文烈等人被控證券詐欺，向銀行詐貸取得新台幣兩百廿九億多元，黃案發後潛逃，在泰國落網被押解返台，一審依違反證券交易法等罪重判廿五年徒刑，併科罰金二百萬元，上訴後，高等法院審理認為，黃涉犯證交法、銀行法等廿一罪，總刑期達一百六十九年十月，且犯後飾詞否認，昨加重改判為「有期徒刑最上限」的卅年徒刑、併科罰金新台幣五億元，罰金得以易服勞役三年折算；可上訴。

    犯後飾詞否認 加至有期刑最上限

    前國民黨立委吳光訓 判8年4月

    同案被告方面，前國民黨立委吳光訓被判刑八年四月、時任三洋維士比董事陳玉蓮八年十月、陳女胞弟陳和順七年十月、康友前董事長陳民郎七年四月，另有多人被判刑。

    另外，黃文烈未扣案犯罪所得新台幣六十六億七千多萬元，及已扣案犯罪所得新台幣九百零三萬元，應發還被害人或沒收。

    判決指出，黃文烈與富商王命亮（通緝中）均為康友公司實際負責人，兩人以虛灌銀行存款金額及不予揭露設定動產抵押訊息等手法，編製不實財報向銀行詐貸，讓投資人誤信康友財務健全買入康友股票，銀行准予核貸或接受公司設質擔保。

    判決表示，黃文烈等人自康友公司於二○一五年三月上市起，即安排康友原始股東陸續出脫其無償取得持股予以變現，將犯罪所得匯至海外帳戶，向銀行詐貸等犯行，共取得美金一點九八九九億多元及新台幣一百六十四億多元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播