康友-KY前董事長 詐貸229億 黃文烈一審判25年 高院加重改30年

康友-KY前董座黃文烈等人向銀行詐貸229億多元，一審判25年，高等法院加重改判「有期徒刑上限」30年。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前生技股王康友-KY前董座黃文烈等人被控證券詐欺，向銀行詐貸取得新台幣兩百廿九億多元，黃案發後潛逃，在泰國落網被押解返台，一審依違反證券交易法等罪重判廿五年徒刑，併科罰金二百萬元，上訴後，高等法院審理認為，黃涉犯證交法、銀行法等廿一罪，總刑期達一百六十九年十月，且犯後飾詞否認，昨加重改判為「有期徒刑最上限」的卅年徒刑、併科罰金新台幣五億元，罰金得以易服勞役三年折算；可上訴。

犯後飾詞否認 加至有期刑最上限

前國民黨立委吳光訓 判8年4月

同案被告方面，前國民黨立委吳光訓被判刑八年四月、時任三洋維士比董事陳玉蓮八年十月、陳女胞弟陳和順七年十月、康友前董事長陳民郎七年四月，另有多人被判刑。

另外，黃文烈未扣案犯罪所得新台幣六十六億七千多萬元，及已扣案犯罪所得新台幣九百零三萬元，應發還被害人或沒收。

判決指出，黃文烈與富商王命亮（通緝中）均為康友公司實際負責人，兩人以虛灌銀行存款金額及不予揭露設定動產抵押訊息等手法，編製不實財報向銀行詐貸，讓投資人誤信康友財務健全買入康友股票，銀行准予核貸或接受公司設質擔保。

判決表示，黃文烈等人自康友公司於二○一五年三月上市起，即安排康友原始股東陸續出脫其無償取得持股予以變現，將犯罪所得匯至海外帳戶，向銀行詐貸等犯行，共取得美金一點九八九九億多元及新台幣一百六十四億多元。

