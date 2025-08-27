推綠能涉收賄 經部前官員鄭亦麟聲押 東煒建設創辦人陳健盛父子也聲押

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收賄逾二百萬元，疑向台電施壓饋電容量，北檢昨聲押禁見。（記者劉詠韻翻攝）

2025/08/27 05:30

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾二百萬元賄款，疑向台電施壓饋電容量，台北地檢署發動搜索約談，漏夜偵訊後昨對鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛及陳冠滔父子、依收賄等罪嫌聲押禁見；至於泓德能源總經理周仕昌、會計師鄭涵分別以一百萬元、八十萬元交保，均限制出境出海，鄭亦麟父母各十萬元交保，全案持續釐清。

受賄逾兩百萬 向台電施壓

泓德能源總經理 百萬交保

鄭亦麟台大經濟系畢業，擁英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士，曾任行政院能源及減碳辦公室主任，因辯護核能政策與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，被稱為「小英男孩」，曾任民進黨智庫、新境界文教基金會副研究員，亦為前行政院長林全的學生。

請繼續往下閱讀...

綠能科技產業推動中心於二○一八年由經濟部成立，為民進黨政府推動綠能政策的重要機構，執行長由經濟部次長兼任，另設一至三名副執行長，責負協助政府落實綠能科技產業創新推動。

台南市調查處接獲情資，鄭亦麟擔任副執行長涉嫌收賄，報請北檢肅黑金專組偵辦。檢調前天至九名被告住居所、辦公室及泓德、東煒公司共廿二處搜索，約談鄭與其父母鄭伍廷、李佳珍，友人徐子敬，以及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳姓父子、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等十四人到案。

鄭亦麟與東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子經檢方訊後，依涉犯不違背職務行收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌向法院聲請羈押禁見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法