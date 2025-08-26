為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    血跡圖恐嚇京華城案法檢 「迷因台式民主」版主 求刑7月

    男子戴瑞甯合成11名檢察官和3名法官的濺血照片，被依恐嚇危害安全等罪起訴。（記者張文川攝）

    男子戴瑞甯合成11名檢察官和3名法官的濺血照片，被依恐嚇危害安全等罪起訴。（記者張文川攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕網頁設計師戴瑞甯今年七月二日凌晨將偵審京華城案的十一名檢察官與三名法官的姓名及照片，以電腦合成為血跡照、張貼於他獨自經營的「迷因台式民主」臉書粉絲專頁，女護理師林惠珠轉傳該圖至「脆」社群平台並加註「命債命還」等恐嚇字眼；台北地檢署昨偵結，認為二人行為對司法人員的人身安全、司法威信造成重大威脅，依違反個資法、刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴。

    轉傳加註「命債命還」 護理師也起訴

    二人昨移審台北地院，戴坦承違反個資法，承認恐嚇罪的客觀事實、但否認有主觀犯意，林惠珠全部承認。法官考量二人已大部認罪，無勾串逃亡之虞，諭知皆無保停押、限制住居。

    北檢調查，戴男合成檢察官的血跡照張貼於粉專，標註「記住他們的名字跟臉」，後又加掛三名法官照片；前護理師林惠珠以別人的脆帳號轉發該圖並留言「命債命還」，煽惑大眾恐嚇或傷害司法官，使司法人員心生畏懼，造成社會不安且可能引發模仿效應，建請法院量處戴男至少七個月徒刑、林女六個月徒刑。

