    社會

    自由日日Shoot》綠電案收賄一審宣判 國民黨雲林前議長沈宗隆判3年半 議員王又民9年半

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉綠電案收賄，一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉綠電案收賄，一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆及議員王又民向達德能源公司收賄案，雲林地方法院昨天宣判，合議庭認為，沈宗隆坦承犯行繳回兩千萬元賄款，犯後態度良好，處有期徒刑三年六月；王又民因否認犯行，態度難認良好，判九年六月，兩人皆褫奪公權八年，全案可上訴。

    沈繳回兩千萬賄款 稱「判決還算公道」

    判決指出，二○一九年起時任達德董事長王雲怡、執行長潘正綱為求縣內的風力發電工程順利，拉攏王又民、沈宗隆利用職權掌握雲林縣政府相關單位核發公司申請的公文進度，並協助取得與建照與相關許可執照。

    合議庭表示，此起收賄案是由白手套鍾慶郎的工程公司承包海上風機拋石等工程，將賄款夾帶工程款，達德透過鍾慶郎陸續交付兩千六百萬元，其中沈拿兩千萬元，鍾五百四十多萬元；另王又民向潘正綱要贊助，達德同意每年支付一百五十萬元，以「活動補助」等名目虛開發票申請交際費，前後收受二二五萬元，均有收集發票填載不實會計憑證犯行。

    沈宗隆以收受賄賂罪判有期徒刑三年六月、王又民有期徒刑九年六月，皆褫奪公權八年；王雲怡以交付賄賂罪，各處一年十月、一年兩月，兩罪應執行有期徒刑兩年，褫奪公權兩年；潘正綱因犯商業會計法兩罪各處三個月、四個月，應執行六月可易科罰金，緩刑兩年；鍾慶郎免刑。

    沈宗隆表示，坦然面對司法，法官判決還算公道，是否上訴將和律師討論。

