豐原分租套房惡火 情侶雙亡

2025/08/26 05:30

家屬驚訝 不知么妹在外租屋與男友同住

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕台中市豐原區一處四樓加蓋透天厝，昨天凌晨三點多發生火災，火勢雖很快撲滅，但二樓後方分租套房內的情侶張女與李男已成焦屍，雖然現場曾傳出呼救聲，但警方初步排除外力介入，因火災現場也有多罐台啤酒瓶，不排除兩人因酒後熟睡，當張女發現火災求救時已來不及逃生，是否有縱火可能？須待消防局火調結果才能釐清。

鄰居聽到呼救聲 初步排除外力介入

而此案發生後，豐原警分局表示，該對情侶去年國慶日晚上十點多，曾酒後吵架，鄰居發現報案，但兩人並未通報家暴或保護令，只說是酒後說話比較大聲，張女家人到場表示根本不知道張女在外租屋，張女哥哥更表示，妹妹不會喝酒，沒見過妹妹喝酒，檢方昨相驗兩名死者皆無明顯外傷，將於今天（廿六日）解剖，以確認死因。

昨天這起火警發生在台中市豐原區圓環東路一處四樓加蓋透天厝發生火災，張女（五十八歲）與李男（五十三歲）被發現陳屍二樓後方套房內，李男躺在床上，明顯已成焦屍；張女則仰躺在床邊的地面，也被燒焦。

張女的兄姊昨天上午接獲通知抵達現場，哥哥表示，張女是么妹，原本有工作，後因媽媽失智，妹妹常要幫忙照顧及陪同就醫，才辭去工作，家裡留有妹妹的房間，家人不知妹妹在外租屋，對其男友也不了解；李男的媽媽及姊妹也從新竹趕來，指李男從事木工，但很少與家裡聯絡，不知其情形。

魏姓房東表示，四樓加蓋透天厝，一樓出租給機車行營業，二樓後方套房為張女承租約一年；三樓另有一名租客，四樓則有兩名租客。三樓租客表示，昨天凌晨三點十一分左右，聽見張女的求救聲及類似敲打牆壁等聲音，才知發生火災，趕緊逃生。

鄰居婦人表示，曾聽到張女微弱的「救命」呼聲，但後來就沒聽到聲音，她發現冒煙，一度以為是住家冷氣燒掉，後來才知是對面二樓發生火災，其他聽到呼救聲的鄰居就趕緊報案，但仍來不及救出二人，二人命喪火場。

