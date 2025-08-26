黑幫風飛砂詐團專騙中國人 年撈10億

新竹檢警偵辦風北會為首的詐團，昨天起訴涉案27人。（新竹地檢署提供）

2025/08/26 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹黑幫風飛砂風北會會長謝東毅被控指使小弟陳冠希籌組詐團，以詐騙「反攻大陸」，一年金流超過十億新台幣！新竹檢警偵破發現四十多歲的謝男提供資金，由卅多歲的陳男出面擔任金主，邊在台吸收境外面交車手去中國取款，邊在柬埔寨成立「老虎機房」，跟其他跨國機房共同洗錢，至少七十九名中國人受騙損失超過一億二七五○萬。新竹地檢署依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴廿七人，並對謝男求刑十五年、陳男十二年。

檢警調查，謝東毅是風北會的會長，陳冠希則是其小弟，在整個詐團裡面擔任「技術人員」，其實是代替謝男出面，對外出任金主的角色。

破獲這個詐團之前，新竹檢警先在台破獲另一個由男子唐翔為首且擔任水房負責人的詐騙集團，發現成員中有林姓、廖姓共三男具有風北會幫眾的身分，所以順藤摸瓜再鎖定謝東毅、陳冠希領軍的詐團，發現謝男這團是黑幫主導。

三月檢方先起訴唐翔等十人後，昨天再起訴謝東毅、陳冠希等廿七人，當中十二人在押，另有廿七人被通緝，隨案扣得卅三部名車，以及超過七百萬現金。

檢方說，陳男去年三月率先出資美金廿萬、相當約新台幣六百多萬，發起在柬埔寨籌設「老虎機房」，實際幕後出資人則是謝東毅。他們用假檢警的老套路拐騙中國人，單月不法營收超過新台幣一億。今年三月這個詐團在柬埔寨被破獲，推估近一年得手超過新台幣十億元。

竹檢表示，「老虎機房」另與「本組機房」、「東北機房」等跨國合作且營收分潤。經營較久的機房還會派員對新成立的機房做「教育訓練」，初步發現至少有七十九名中國被害人，損失至少有人民幣三千多萬，換算新台幣相當約一億二七五○萬。

「老虎機房」負責招募台灣人到中國向被害人取款面交，中國水房就把詐欺贓款轉為泰達幣後，再經在台水房把泰達幣兌現成新台幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點妨礙司法追查。

