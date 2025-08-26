為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》雲林綠電弊案4民代5鄉長卡官司

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/26 05:30

    民代搶當綠能蟑螂 弊案連環爆

    〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆因綠電弊案收賄二千萬，同黨籍議員王又民收賄二二五萬，雲林地方法院昨天分別判處三年六月、九年六月，綠電利益大民代搶當綠能蟑螂引起議論，雲林縣有四名民代、五名鄉長因涉綠電收賄卡官司，其中有三人已被判刑。

    綠電是國家列為重要推動的能源政策，竟被民代、地方首長覬覦，全國各地接續爆出綠電弊案，雲林地院法官就曾在判決書中指出，本應是人在公門好修行，但民代、首長的行為讓公部門成為民間光電業者心中的夢魘，彷佛是雲林版的官場現形記。

    雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真痛批，國民黨不斷抨擊國家重要能源政策，但雲林縣內涉及綠電收賄弊案政治人物，超過半數都是國民黨或泛藍人士，始終不見藍營對於收賄弊案表明強硬態度，呼籲藍營「絕對不能雙標」，也希望國家能源政策日後在雲林能公開透明執行，別再有綠能弊案發生。

    除沈宗隆、王又民案，其他六案包括，無黨籍雲林縣議長黃凱涉向太陽能廠商收賄一四八○萬，去年十月被新北地檢署依違背職務期約、收賄罪嫌起訴。

    無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬，在任內透過白手套向太陽能業者索賄五六○萬，兩人一審分別被判刑十二年及十三年半，今年二月二審駁回上訴。

    無黨籍縣議員林哲凌（二○二四年一月五日遞補）在擔任口湖鄉長期間，透過白手套向綠能業者收取四百萬元，二○二三年一審判刑十年，今年六月二審維持原判。

    無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩夫婿丁文彬，涉以職務之便向綠能業者恐嚇，勒索每支風機四十萬元，蔡長昆、丁文彬兩人都被起訴。

    無黨籍二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬涉圖利光電廠商，以每峰瓩可得二三○○元賄賂款為條件，讓廠商順利得標，兩人都被起訴。

    同案彰化地檢署偵辦又查出無黨籍前二崙鄉長鍾福助在二○二一年至二○二二年間，任職要結束尾聲涉光電收賄，彰化地檢署訊後以十萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播