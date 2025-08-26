自由日日Shoot》雲林綠電弊案4民代5鄉長卡官司

國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

2025/08/26 05:30

民代搶當綠能蟑螂 弊案連環爆

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆因綠電弊案收賄二千萬，同黨籍議員王又民收賄二二五萬，雲林地方法院昨天分別判處三年六月、九年六月，綠電利益大民代搶當綠能蟑螂引起議論，雲林縣有四名民代、五名鄉長因涉綠電收賄卡官司，其中有三人已被判刑。

綠電是國家列為重要推動的能源政策，竟被民代、地方首長覬覦，全國各地接續爆出綠電弊案，雲林地院法官就曾在判決書中指出，本應是人在公門好修行，但民代、首長的行為讓公部門成為民間光電業者心中的夢魘，彷佛是雲林版的官場現形記。

雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真痛批，國民黨不斷抨擊國家重要能源政策，但雲林縣內涉及綠電收賄弊案政治人物，超過半數都是國民黨或泛藍人士，始終不見藍營對於收賄弊案表明強硬態度，呼籲藍營「絕對不能雙標」，也希望國家能源政策日後在雲林能公開透明執行，別再有綠能弊案發生。

除沈宗隆、王又民案，其他六案包括，無黨籍雲林縣議長黃凱涉向太陽能廠商收賄一四八○萬，去年十月被新北地檢署依違背職務期約、收賄罪嫌起訴。

無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬，在任內透過白手套向太陽能業者索賄五六○萬，兩人一審分別被判刑十二年及十三年半，今年二月二審駁回上訴。

無黨籍縣議員林哲凌（二○二四年一月五日遞補）在擔任口湖鄉長期間，透過白手套向綠能業者收取四百萬元，二○二三年一審判刑十年，今年六月二審維持原判。

無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩夫婿丁文彬，涉以職務之便向綠能業者恐嚇，勒索每支風機四十萬元，蔡長昆、丁文彬兩人都被起訴。

無黨籍二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬涉圖利光電廠商，以每峰瓩可得二三○○元賄賂款為條件，讓廠商順利得標，兩人都被起訴。

同案彰化地檢署偵辦又查出無黨籍前二崙鄉長鍾福助在二○二一年至二○二二年間，任職要結束尾聲涉光電收賄，彰化地檢署訊後以十萬元交保。

