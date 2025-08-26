苗檢護家鄉「不願山谷在沉默中死去」

客家妹檢察官彭郁清說明廢棄土案偵查歷程，她不願山谷在沉默中死去，呼籲鄉親一起保護國土。（記者張勳騰攝）

2025/08/26 05:30

〔記者張勳騰、黃宜靜／綜合報導〕苗栗地檢署、環境部環境管理署昨天舉辦「翠谷悲鳴、苗檢出擊」記者會，宣布破獲苗栗最大棄土案，不法獲利近三億元，承辦檢察官彭郁清說明偵查歷程，熱愛爬山的她說，當她衝到犯罪現場時，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，她再不幫忙山谷講話，山谷將在沉默中死去，因而當成世紀大案來偵辦。

客家妹彭郁清︰當成世紀大案來偵辦

苗栗縣客家妹彭郁清，司法官訓練所五十期結業，二○一九年調回苗栗地檢署服務。昨天特別用流利的客語及國語，簡報說明她辦案過程。熱愛爬山的彭郁清說：「這片土地，這些祖先留下來的山，不只是案件的現場，更重要的，是我和鄉親共同的家園，共同的記憶」，「山林無法為自己發聲，檢察官身為公益代表人，不能沈默，我不只是檢察官，更是一位熱愛苗栗山林的客家人」。

彭郁清分享去年第一次到苗栗縣龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物現場勘驗，她沒有聽到蟬鳴及鳥叫，只有死寂髒土；她說，雖然當檢察官已十三年，還是受到巨大衝擊，如果她不幫忙土地講話，土地將在沉默中死去；從那一刻起，這個案子在她心中，就是世紀大案。

之後，彭郁清帶領檢警調環所組成的專案小組，全心投入偵辦，就是希望能夠代表苗栗山谷跟大家說，請不要再把營建廢物堆在山谷。

環境部環境管理署署長顏旭明則表示，營建廢棄物非法棄置案件，近年已轉向集團化、組織化運作模式，對生態環境與國土保護造成嚴重威脅。為有效遏止此類犯罪，環境部正推動「廢棄物清理法」修法，將違反「廢棄物清理法」刑度自五年增至七年。

顏旭明指出，環境部已向行政院爭取經費，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，布建二二○○處e-Tag及車牌辨識點，整合AI辨識與GPS監控，以第一時間偵測、溯源污染源，讓違法情事無所遁形。

