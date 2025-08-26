破苗栗最大棄土案 撈近3億 起訴49人

苗栗地檢署去年3月接獲檢舉，發現後龍鎮龍港段一處山 谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，隨即展開偵辦。 （苗栗檢方提供）

2025/08/26 05:30

傾倒5座足球場大 查扣1.2億不動產

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署破獲苗栗史上最大規模的集團性環保犯罪；苗栗檢方以涉犯廢棄物清理法、刑法偽造文書罪等多項罪名，共起訴四十九人，包括台北市營建剩餘土石方資源處理公會理事長王英安等人，王則居關鍵主導地位，以合法掩護非法，整個集團不法利益所得推估近三億元，苗檢已查扣公告現值逾 一．二億元的不動產及現金二千四百萬元，另查扣犯罪工具卅九輛曳引車，創下全國扣押曳引車數量紀錄。

專案小組搜索7次 傳喚百人

苗栗地檢署去年接獲檢舉，發現苗栗縣後龍鎮龍港段一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，即指派檢察官彭郁清指揮偵辦，並攜手環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗調查站及苗栗、彰化縣警局等組成專案小組，歷時近十個月，執行七次大規模搜索，搜索對象橫跨五縣市共卅四處地點，拘提、傳喚百餘人，十五人經法院裁定羈押。

專案小組分析廢棄物成分及追溯廢棄物來源，查獲營建廢棄土從承包工地清運、運輸車隊、非法傾倒到配合開立假證明土資場的完整犯罪產業鏈。

專案小組查出，多家營建廢棄土清運公司與土資場串通，透過虛偽蓋章、掃描QR Code等手段製造合法進場假象，實際卻將營建廢棄土運至未經許可的「土尾」，造成土地裸露與水土保持破壞，查獲苗栗縣內多處非法棄置地點，面積達約三萬四千平方公尺，約等同五座足球場大小。被傾倒處遭營建廢棄土層層堆置，達十層樓高，翠綠山谷及生態環境被嚴重破壞，景象令人痛心。

苗栗檢方偵結全案，起訴現任台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長王英安、王姓後龍鎮代等四十九人，認其等涉嫌違反組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、偽造文書等多項罪名，對惡行重大者，具體求刑二年至八年以上。

檢方查出，王英安經營的土資場，長期配合違法清運業者提供假證明，刻意以「乾淨土」名義掩飾未經合法土資場處理之營建廢棄土，王在整個犯罪結構中居於關鍵主導地位，但他否認犯行。

法務部次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、環境部環境管理署署長顏旭明等人與苗栗地檢署檢察長林映姿團隊昨召開「翠谷悲鳴．苗檢出擊」記者會宣布偵破苗栗史上最大集團環保犯罪，並重申未來將持續攜手守護國土的決心。

苗栗檢調警單位，查扣現金2400萬元。（苗栗檢方提供）

苗栗地檢署查扣犯罪工具39輛曳引車。 （苗栗檢方提供）

