只因超車不順 騎士竟把優良駕駛打到骨折

陳姓騎士暴打林姓公車司機 ，以安全帽丟擊頭部，扼住 脖子連揮4拳，相當凶狠。 （民眾提供）

2025/08/25 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市三十七歲陳姓騎士僅因鑽車縫超車不順，竟一路尾隨統聯客運至台中火車站，持安全帽狂砸後照鏡，還徒手重拳猛毆廿八歲的「優良駕駛」林姓司機，導致林頭部撕裂傷、手部骨折，警方調閱監視器後通知陳男到案，除依傷害及毀損罪函送台中地檢署偵辦，並依交通違規「闖入公車專用道」開罰。

廿二日晚間九點左右，林姓司機駕駛三○一路電動公車，行經中區台灣大道與興中街口停等紅燈時，陳男突靠近拍打車窗抱怨阻擋去路未果，竟因此心生不滿，一路尾隨公車至台中火車站公車月台逞凶，根據監視器畫面顯示，陳男先以安全帽猛砸公車駕駛座旁後照鏡。林下車查看時，立刻遭陳男以安全帽丟擊頭部，接著還被左手扼住脖子、右拳連揮四下，相當凶狠，路過保全與民眾見狀，趕緊衝上前制止，警方到場時雙方已無衝突，立即協助林男送醫，經診斷頭皮撕裂傷、手部閉鎖性骨折，幸好沒有生命危險。

請繼續往下閱讀...

當晚十一時許，林男在公司陪同下前往派出所提告，公司也委任律師協助後續法律程序，警方調查發現，陳男當時不僅情緒失控，更有騎車闖入公車專用道的違規行為，先依《道路交通管理處罰條例》舉發，可處一千八百元以下罰鍰。

至於涉及刑責部分，警方於二十三日通知陳男到案，全案已依傷害及毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦；據了解，林姓司機是統聯客運評鑑的「優良駕駛」，已有三年駕駛經驗，平日負責靜宜大學至太平區路線，服務態度佳，乘客評價良好，而這起事件也讓不少網友憤怒留言：「這根本殺人未遂了吧！」、「完全不怕警察的刁民行為」、「社會毒瘤別放過」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法