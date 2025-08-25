為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狂追人妻遭拒 單戀男二度開車衝撞釀4傷

    邱姓男子瘋狂追求不成，開車衝撞心儀人妻 ，造成4人受傷，車頭嚴重凹損、電桿也被 撞斷。 （記者李容萍翻攝）

    邱姓男子瘋狂追求不成，開車衝撞心儀人妻 ，造成4人受傷，車頭嚴重凹損、電桿也被 撞斷。 （記者李容萍翻攝）

    2025/08/25 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區一名廿三歲邱姓男子，因單方追求一名廿二歲心儀的人妻遭拒，而多次到人妻上班處騷擾，人妻日前提出「跟蹤騷擾防治法」告訴並向法院聲請保護令，邱男對此大為不滿，前天深夜趁人妻與王姓男性友人下班時，涉嫌駕車二度衝撞二人共乘的機車，不僅造成被撞二人受傷，邱嫌的白色轎車車頭嚴重撞凹，路旁電線桿被撞斷，自己也受傷，還波及一名路旁行人共四人受傷，平鎮警方將邱嫌依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    人妻告跟騷聲請保護令 邱嫌竟變本加厲

    警方調查，涉案邱嫌因單方面追求被害人妻未果，在人妻提出跟蹤騷擾防治法告訴並聲請保護令，邱嫌大為光火，前晚跑去人妻上班的處所大鬧，人妻不堪其擾，與王姓友人打算在下班返家前，再去一趟平鎮派出所請警方約束邱嫌行為，不料還沒到派出所，途中被邱嫌開車惡意衝撞。

    警方調閱路口監視畫面可見邱嫌駕駛白色豐田轎車原本直行在馬路上，車頭先往右偏，接著在路中央違規迴轉，原來邱嫌早已鎖定目標，車輛剛掉頭就朝雙載機車騎士猛力衝撞，嚇壞路人，圍觀路人原以為邱嫌在肇事後已經加速逃逸，不料過了一分多鐘後，當機車還倒在地上時，邱嫌又駕車返回現場，再次對著受傷的二人進行第二次衝撞，並波及另一名無辜路過的行人，造成四人受傷，所幸四人意識清楚經送醫後並無生命危險。

    據了解，涉案男子堪稱瘋狂的追求者，一度異想天開要人妻離婚跟他結婚被拒，而被害人妻與共乘機車的男子間只是單純朋友關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播