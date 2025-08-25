「電鍋秘術」鈔票1變3 加國男詐110萬

警方逮捕加國男。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/25 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕加拿大籍男子YAKAM ROGER在台向一名台籍男子搭訕，謊稱用「獨門秘術」把鈔票放進電鍋煮後，可以「一張變三張」，甚至還到府「表演」，聲稱若投資他可獲利一倍。台男深信不疑，交付一百一十萬元，但事後越想越怪報警；警方要他假裝再「加碼」，將Y男約出來趁機逮人，Y男也因這起超扯的詐騙案被判刑六個月，得易科罰金。

警方調查，此案發生在今年一月八日，當天Y男在台北捷運中山站外向一名台籍男子搭訕，聲稱自己有管道「賺大錢」，還堅稱不是詐騙，兩人越聊越起勁，互留通訊方式。三天後，Y男到台男的台北市大同區住處，親自展現「獨門秘術」。

請繼續往下閱讀...

當時Y男拿出一張千元鈔票，夾在兩張與鈔票大小相同的白紙之間，接著再加入不明白色粉末、藥水，泡入熱水再拿鋁箔紙包覆後，壓在電鍋下方；不久後，他再拿出鋁箔紙包，拆開鋁箔紙丟進水裡清洗，沒想到，居然真的出現三張千元鈔票。台男親眼見證「奇蹟」，嚇得說不出話，因此深信不疑。

Y男謊稱這是獨門「專利技術」，若投資可以獲利一倍；台男以為遇上「貴人」，花五天籌錢，兩人再相約於住處碰面，交付一百一十萬元給他。不過，台男事後越想越怪，忐忑不安，於是前往住家附近派出所報警求助。

警方一聽，發現這是詐騙手法，研判Y男是以魔術手法變出三張千元鈔票，警方要台男將計就計，謊稱又籌到十五萬元想「加碼」，在一月十七日兩人相約於雙連站附近碰面，警方趁機逮人，後續查獲他先前騙來的一百一十萬元。

加國男判刑6月

據悉，Y男落網後打出悲情牌，聲稱自己國小沒畢業，目前在工廠做工，還要撫養兩名未成年子女。但由於台男指證歷歷，警方最後將他依詐欺罪嫌送辦，他被檢方起訴，士林地院近期依詐欺取財罪判他六個月徒刑，可以易科罰金，刑滿後驅逐出境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法