LINE揪團屏東霧台泛舟 7人翻船困河床獲救

4男3女共7人，用LINE揪團昨天到屏東縣霧台鄉 隘寮溪泛舟受困，消防人員成功將人員救出。 （屏東縣消防局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕四男三女（包括一名美國籍人士共七人），用LINE揪團昨天到屏東縣霧台鄉隘寮溪泛舟，七人共乘一艘船，從霧台谷川大橋開始泛舟，到了三地門鄉達來村時，橡皮艇疑撞到岩石翻船，橡皮艇及部分人員的救生衣也被大水沖走，七人一度受困在河床。

七人受困後，因水勢太急不敢離開，向屏東縣消防局求救，消防局出動特搜大隊及瑪家分隊前往救援，大隊人馬直到昨天下午才將七人順利救出。縣府表示，目前對泛舟沒有規範，將邀茂管處等相關人員研商管理方式。

隘寮溪泛舟無規範 縣府將研商管理

屏東隘寮溪近來也流行泛舟，但因為水流變化很大，很難長年進行泛舟活動，只有少數業者私邀後利用社群揪團，安全上有一定的疑慮，昨天這七名外縣市及外籍民眾就是參加揪團前往泛舟，沒想到遇到水流湍急撞上岩石翻覆，屏東縣消防局接獲報案後立即由特搜大隊長陳世鴻指揮，昨天中午十二時許在谷川大橋集結後，搭乘二部橡皮艇前往受困地點，接著以繩索接橡皮艇將四男三女陸續救出，順利完成救援。

屏東縣政府交旅處表示，隘寮溪的管理單位有茂管處及霧台、三地門鄉公所等單位，目前沒有對於泛舟有任何規範，因此隘寮溪泛舟是在開放水域並不違法，縣府將邀集相關單位研商管理辦法。

