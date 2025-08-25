急流救援教官:夏季勿冒險溯溪 備浮力裝備

孫男吉普車陷在萬大溪中，消防人員趕往救援。 （南投縣消防局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕三部吉普車組越野車隊前日到仁愛鄉萬大溪溯溪，孫姓男子開頭部車，車子陷急流，孫男下車查看反陷入遭泥沙掩埋溺斃，中心碑消防分隊急流救援教官孫耀亭指出，萬大溪泥沙含量高，萬一陷入急流即易遭泥沙掩埋，建議避開水流大的夏季，且最好能帶浮力裝備。另吉普車溯溪是不合法活動，最好不要冒險從事。帶動救援的孫耀亭小隊長表示，從警方和同行車友側面了解，三部吉普車的駕駛都算是新手，對車輛的裝備和溪流的水流不是很了解，事實上夏季常山區容易有午後大雨，不適合溯溪活動，像前日下午在救援過程中，到後段即感覺水流變大，救援要非常小心。

救援也危險 要非常小心

孫耀亭說，有經驗的溯溪車隊，注重吉普車裝備、車身都改得比較高，讓車子側面的截水面積就只有兩個車輪，且老手大多到十月過後水流較小的季節才會有活動。若萬一遇到車身傾斜陷入急流中，有經驗的人，會利用四輪傳動的扭力讓車子脫離泥流或水流。

「吉普車溯溪是違法的活動！」，孫耀亭說，吉普車溯溪會破壞河道，也會危及環境和自身安全，請民眾避免車輛溯溪。若喜歡溯溪這種極限運動，可考慮另一種「沿著溪流攀登」的溯溪活動。國內有某些水域是可合法進行溯溪，建議要從事該運動，應找熟諳水域的專業團隊，參加活動時，要有個人急流救生衣，並穿上防寒衣，防止小石頭撞擊身體，保障自身安全。

