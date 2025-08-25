吉普車隊違規闖萬大溪溯溪／新手駕駛陷急流 遭泥沙活埋

孫男吉普車陷在萬大溪中，消防人員趕往救援，在怪手協 助下，將孫男身體從泥沙中拉出水面。 （南投縣消防局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕三部吉普車組的越野車隊，前日到南投縣仁愛鄉萬大溪溯溪，廿八歲孫姓男子開頭部車，一下水即因溪流湍急，車身傾斜陷入急流，孫男下車查看後失蹤，消防搜救人員到現場救援，在車子駕駛座外側門邊發現孫男右小腿，整個身軀遭泥流掩埋，經怪手協助拉出，孫男已明顯死亡。

南投縣消防局廿三日中午接獲求援電話，報案的是該次參加溯溪的車友，他指出，溯溪車隊由孫男的吉普車當頭部車先行探路，車子一下水即陷入急流中，孫男下車查看，但一下子人即不見了。消防局調派六名警消前往搜救，並申請中心碑分隊急流救生教官孫耀亭支援。

孫男下車查看失蹤 小腿疑遭石頭擊中

救援人員到萬大溪岸邊接近到報案人，當時岸邊有兩部吉普車及參與此次溯溪活動的五人，孫耀亭等人研判駕駛應該卡在駕駛側車門邊位置，在車輛周邊內外搜索，大約半小時後在駕駛座外側門邊觸摸到孫姓駕駛右小腿，其小腿脛骨有一個腫包，研判是遭石頭擊中，而孫男身軀已遭泥沙埋沒，現場員警請下游處施工的怪手幫忙，消防人員先將孫男身體以繩索固定，在怪手的協助，拉高車體後，孫男遺體浮出水面，救援人員打包遺體後交由警方處理。

據透露，三部吉普車的駕駛都算是吉普車溯溪新手，僅有一、兩次溯溪經驗，孫男的車內本有一名同伴坐在副駕駛座，當吉普車車身傾斜陷急流中時，該名同伴未下車，後來由同行的車友協助救出，反而是下車查看的孫姓駕駛，陷入夾帶泥沙的湍流中遭泥沙掩埋。而在岸上的兩部車有小改裝，推測這三部車的駕駛，對車子遇急流的處置和水流並不熟悉。

萬大溪含沙量高陷入水流 易被石頭擊中

救援的消防人員指出，萬大溪的含沙量高，萬一陷入水流，容易被石頭擊中，也易被泥沙掩埋，因此最好不要從事該種活動，以免陷入危險。

此外，吉普車溯溪是不合法的活動，因車子開進河床，會破壞河道生態，《水利法》明文禁止一般車輛在非指定的河床通行，主管機關對車輛非法溯溪之舉，依該法第七十八條規定最高可處五萬元罰鍰。

