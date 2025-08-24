高雄槍擊案 追緝作案車關鍵金主

高雄檢警針對槍手乘坐的白色BMW權利車轉手過程，展開層層抽絲剝繭。（民眾提供）

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕詐欺通緝犯羅天義前天上午在高雄市左營區住處外，被埋伏殺手開十六槍狙殺喪命，高雄警方當天尋獲歹徒燒毀的BMW作案權利車，同時找到女車主和居中轉手車輛的男子後，昨晨再赴桃園帶回指揮買車的蘇姓男子，查出另有金主出資買車，正進一步追緝攸關案情核心的該名「關鍵金主」。

口罩殺手 從北部南下

檢警專案小組除啟動重案臨編的「鷹眼小組」，調閱事發前白色BMW作案轎車從北部南下，行經嘉義、新竹等地的監視畫面，以及槍擊後該車前往楠梓、橋頭區，再到火燒車地點等的行蹤畫面。據了解，警方有掌握犯案槍手逃逸過程的影像，不過凶手均戴著口罩。

檢警同時追查槍手乘坐的BMW權利車轉手過程，除找到原車主江女，以及轉售權利的第一手蔡男，訊後均排除涉案，第二手黃姓男子前天深夜也被帶回偵訊釐清。

隨後警方又鎖定上一手蘇姓男子，蘇男昨天凌晨從桃園被帶回高雄偵訊，據了解，他供稱有另一男子指示他代購，也就是真正金主另有其人；警方昨午再赴北部尋找這名金主，一旦此人到案，案情可望獲得突破。警方透露，已列出多名可疑對象，通報海巡及航警實施境管，嚴防偷渡出境。

遭槍殺的羅男，交往背景複雜，他曾是南部警方追查毒品案的主要對象，又曾犯下詐領保險金、竊盜等案未到案執行而遭通緝；全案究竟是仇殺、財殺或另有原因，警方暫不多做臆測，仍以全力查緝犯案者為重點。

