為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄槍擊案 追緝作案車關鍵金主

    高雄檢警針對槍手乘坐的白色BMW權利車轉手過程，展開層層抽絲剝繭。（民眾提供）

    高雄檢警針對槍手乘坐的白色BMW權利車轉手過程，展開層層抽絲剝繭。（民眾提供）

    2025/08/24 05:30

    〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕詐欺通緝犯羅天義前天上午在高雄市左營區住處外，被埋伏殺手開十六槍狙殺喪命，高雄警方當天尋獲歹徒燒毀的BMW作案權利車，同時找到女車主和居中轉手車輛的男子後，昨晨再赴桃園帶回指揮買車的蘇姓男子，查出另有金主出資買車，正進一步追緝攸關案情核心的該名「關鍵金主」。

    口罩殺手 從北部南下

    檢警專案小組除啟動重案臨編的「鷹眼小組」，調閱事發前白色BMW作案轎車從北部南下，行經嘉義、新竹等地的監視畫面，以及槍擊後該車前往楠梓、橋頭區，再到火燒車地點等的行蹤畫面。據了解，警方有掌握犯案槍手逃逸過程的影像，不過凶手均戴著口罩。

    檢警同時追查槍手乘坐的BMW權利車轉手過程，除找到原車主江女，以及轉售權利的第一手蔡男，訊後均排除涉案，第二手黃姓男子前天深夜也被帶回偵訊釐清。

    隨後警方又鎖定上一手蘇姓男子，蘇男昨天凌晨從桃園被帶回高雄偵訊，據了解，他供稱有另一男子指示他代購，也就是真正金主另有其人；警方昨午再赴北部尋找這名金主，一旦此人到案，案情可望獲得突破。警方透露，已列出多名可疑對象，通報海巡及航警實施境管，嚴防偷渡出境。

    遭槍殺的羅男，交往背景複雜，他曾是南部警方追查毒品案的主要對象，又曾犯下詐領保險金、竊盜等案未到案執行而遭通緝；全案究竟是仇殺、財殺或另有原因，警方暫不多做臆測，仍以全力查緝犯案者為重點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播