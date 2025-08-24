永不放棄的豪小子 28歲人生被迫登出／出身貧病 長成陽光、孝順青年

孫姓助教當時騎這輛機車到學校拿手機，返家途中遭遇不幸。（記者張瑞楨翻攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中特殊教育學校助教孫柏豪，昨遭闖紅燈的無駕照男子追撞枉死。孫男是接受特殊教育的勵志典範，二○一六年獲得總統教育獎，教育部當年介紹得獎人時，形容孫是「永不放棄的豪小子」，他自幼心智障礙、家境困苦，但始終努力不懈，高中時期就在校內打工，參加校外公益演出，把表演所得捐給慈善團體；記者當年訪問他的得獎心願，孝順的他燦爛地笑說：「要把獎金拿給媽媽裝假牙。」

所得捐慈善 獎金給媽媽

孫男就讀台中特殊教育學校期間，已考取四張街頭藝人證照，被公認是「特教之光」。他的成長歷程艱辛，高二就在學校工讀補貼家用，但始終陽光。校長邱進興回憶說，孫柏豪畢業後，學校先輔導他到超商工作，工作之餘仍持續唸書，六、七年前考取母校的教師助理（助教），輔導學生相當盡心。

孫柏豪得獎時，由時任總統蔡英文接見、時任台中市長林佳龍頒獎，當時台中市政府表示，孫得獎的主因之一，是克服貧血等疾病，靠鍛鍊在體育上表現亮眼，曾連兩年獲全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍，還奪得全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽金牌等競賽獎項，也參加「二○一五兩岸殘障人士交流嘉年華特奧融合籃球賽」榮獲第一名。

教育部介紹得獎人時，表示孫男自幼心智障礙、身體病弱、家境困苦，但樂觀進取，會為辛苦工作的父親按摩，期待早日工作，為從事家庭代工的媽媽減輕經濟重擔；他更熱心公益，就讀台中特殊教育學校時，到台中戒治所、台中榮總醫院安寧病房參與公益演出，還把街頭表演所得捐贈慈善機構，是多才多藝又熱心公益的陽光青年。

