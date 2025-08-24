為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    永不放棄的豪小子 28歲人生被迫登出／出身貧病 長成陽光、孝順青年

    孫姓助教當時騎這輛機車到學校拿手機，返家途中遭遇不幸。（記者張瑞楨翻攝）

    孫姓助教當時騎這輛機車到學校拿手機，返家途中遭遇不幸。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中特殊教育學校助教孫柏豪，昨遭闖紅燈的無駕照男子追撞枉死。孫男是接受特殊教育的勵志典範，二○一六年獲得總統教育獎，教育部當年介紹得獎人時，形容孫是「永不放棄的豪小子」，他自幼心智障礙、家境困苦，但始終努力不懈，高中時期就在校內打工，參加校外公益演出，把表演所得捐給慈善團體；記者當年訪問他的得獎心願，孝順的他燦爛地笑說：「要把獎金拿給媽媽裝假牙。」

    所得捐慈善 獎金給媽媽

    孫男就讀台中特殊教育學校期間，已考取四張街頭藝人證照，被公認是「特教之光」。他的成長歷程艱辛，高二就在學校工讀補貼家用，但始終陽光。校長邱進興回憶說，孫柏豪畢業後，學校先輔導他到超商工作，工作之餘仍持續唸書，六、七年前考取母校的教師助理（助教），輔導學生相當盡心。

    孫柏豪得獎時，由時任總統蔡英文接見、時任台中市長林佳龍頒獎，當時台中市政府表示，孫得獎的主因之一，是克服貧血等疾病，靠鍛鍊在體育上表現亮眼，曾連兩年獲全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍，還奪得全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽金牌等競賽獎項，也參加「二○一五兩岸殘障人士交流嘉年華特奧融合籃球賽」榮獲第一名。

    教育部介紹得獎人時，表示孫男自幼心智障礙、身體病弱、家境困苦，但樂觀進取，會為辛苦工作的父親按摩，期待早日工作，為從事家庭代工的媽媽減輕經濟重擔；他更熱心公益，就讀台中特殊教育學校時，到台中戒治所、台中榮總醫院安寧病房參與公益演出，還把街頭表演所得捐贈慈善機構，是多才多藝又熱心公益的陽光青年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播