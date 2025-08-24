21歲油漆工無照闖紅燈 撞死曾獲總統教育獎助教

騎士孫柏豪，是2016年總統教育獎得主，當年由時任台中市長林佳龍頒獎。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/08/24 05:30

待轉區停等遇死劫

〔記者張瑞楨／台中報導〕無汽車駕照的廿一歲王姓油漆工，昨天駕車在台中市闖紅燈，撞上停等紅燈的廿八歲騎士孫柏豪，孫傷重不治。王男供稱自己一時恍神，沒注意前方號誌與路況而肇事，對闖下大禍深感懊悔；警方已對他採尿送驗，追查有無服用違禁物品，檢方訊後諭知五萬元交保。

油漆工稱恍神肇事

孫男是九年前總統教育獎得主，在母校台中特殊教育學校擔任教師助理（助教），曾連續兩年獲全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍、全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽男子五人隊制分組金牌等多項殊榮。

請繼續往下閱讀...

返校拿手機遇橫禍

死者父親接獲惡耗，悲憤痛斥王男「沒天良」，就這樣把人撞飛；王父還說，兒子非常喜歡幫助人，所以學校將他留下來幫忙，通常都是坐公車，前天把手機遺留在學校，才會於昨天一早騎機車返校去取，未料遭此橫禍。

死者父痛斥肇事者沒天良

台中市警第六分局交通分隊調查，王男昨天上午八時許，駕駛黑色豐田轎車，在中市西屯區台灣大道四段往沙鹿方向行駛，以不低的速度、幾乎沒踩煞車追撞前方待轉區等候紅燈的孫柏豪，孫當場被撞飛，頭部重創死亡；王男轎車又往前衝，再撞及停等紅燈的銀色賓士車、藍色BMW轎車，兩車駕駛未受傷。

案發當時天候良好、視線明亮，王男肇事後酒測值零，警方檢視其車內無違禁物品，從王男的形貌來看也無異常，但仍採尿送驗。

至於王男是未考駕照，還是駕照因故被吊銷？他沒有多說，檢警將一併了解。台中地檢署昨天晚間相驗死者，依過失致死罪偵辦。

台中特殊教育學校校長邱進興感傷地說，孫柏豪是昔日的學生、現在的同事，遇此不幸，校方同仁均感悲傷，將協助家屬處理後續事宜。

王姓油漆工駕駛黑色轎車，幾乎沒踩煞車，將28歲騎士孫柏豪撞飛不治，轎車也嚴重受損。（記者張瑞楨翻攝）

王姓油漆工駕駛黑色轎車，幾乎沒踩煞車，將28歲騎士孫柏豪撞飛不治。（記者張瑞楨翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法