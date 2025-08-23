為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    桃園4公僕 掩護濫挖農地填垃圾

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    2025/08/23 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕一名吳姓男子涉嫌挖取土方後非法回填廢棄物，日前被桃園地檢署起訴，全案擴大追查發現，桃園市政府環保局張姓稽查員等公務員，涉嫌收受吳男給付的「公關費」至少二五四萬元，換取「不查緝、不取締」繼續讓吳男為惡的特權；檢方依違反貪污治罪條例等罪，將張員等四名公務員在內的九人起訴，建請法官從重量刑。

    檢溯源追出收賄

    建請法官從重量刑

    檢方追查，吳男去年初透過人頭購入桃園市新屋區兩筆農地，並與鄰近一筆農地的地主簽約，以施作灌溉溝渠為名假裝整地，趁機挖土方販售，挖掘深度甚至超過七公尺，再回填營建廢棄物「兩頭賺」，不法所得超過八億元，此部分日前先被起訴。

    但在調查吳男犯行時，又發現環保局張姓稽查員以工地小車三百元、大車六百元代價收受賄賂，換取不查緝吳男，張員共收受十四萬三千四百元，並於去年八月離職後，擔任吳男公司的環保顧問至九月底，又收取約四十萬元顧問費，違反公務員「旋轉門」規定。

    檢方還查出楊梅警分局黃姓巡佐由桃園警分局陳姓小隊長牽線結識吳男，黃每月收受十八萬元公關費，共收四十二萬元，陳則收下兩萬元謝金；黃還被查出帳戶內有一八四萬元不明來源金額。吳也找上楊梅警分局朱姓警員，每月支付兩萬元換取不取締廢土回填，共收受十二萬元。

