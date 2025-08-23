兩大黑幫聯手 藥劑師遭詐4千多萬

刑事局偵九大隊發動五波拘提搜索行動，逮捕主嫌李昌憲等十七人。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/23 05:30

天道盟北海會李昌憲 赴柬設機房

〔記者鄭景議／台北報導〕天道盟北海會與四海幫海森堂成員聯手，涉嫌於柬埔寨設置詐欺機房，並在境內籌組水房、車手團遂行假投資詐騙，至少有五位民眾遭詐七千三百餘萬元，其中一名六旬藥劑師被騙走四千兩百餘萬元，受害最深。刑事警察局偵九大隊第二隊去年底至今年七月，陸續逮捕主嫌李昌憲等十七人，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送法辦，包括李男在內的七名詐團核心分子遭收押禁見。

警方指出，去年六月至今年二月，詐團透過臉書及探探等交友軟體，先由旗下成員以「助理」身分與被害人談感情建立信任，再誘導下載假投資平台，誘騙投資虛擬貨幣與股票，並將得手贓款透過水房轉成泰達幣，轉入詐團的境外錢包。

四海幫海森堂李佳駿 組車手團

被害人中有一名藥劑師，也陸續被騙投資股票，還將房產抵押，財損高達四千兩百餘萬元。警方估計，該集團包含洗錢在內，不法所得恐逾億元，目前持續追查金流。

警方調查，天道盟北海會成員李昌憲遠赴柬埔寨木牌園區設立機房，遠端遙控指揮行騙與洗錢，四海幫海森堂成員李佳駿籌組車手團，負責提領贓款，詐團還招攬馬來西亞籍車手規避追緝。

刑事局5波搜索逮17人 7收押

案經警方監控，查出新北市五股區一間刺青店是詐團水房據點，另在淡水區一間茶行是聚會據點，陸續發動五波搜索，逮捕十七人到案，查扣現金五十九萬九千餘元，賓士等四輛汽車，以及電腦、LV精品包等贓證物。

