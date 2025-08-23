為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兩大黑幫聯手 藥劑師遭詐4千多萬

    刑事局偵九大隊發動五波拘提搜索行動，逮捕主嫌李昌憲等十七人。（記者鄭景議翻攝）

    刑事局偵九大隊發動五波拘提搜索行動，逮捕主嫌李昌憲等十七人。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/23 05:30

    天道盟北海會李昌憲 赴柬設機房

    〔記者鄭景議／台北報導〕天道盟北海會與四海幫海森堂成員聯手，涉嫌於柬埔寨設置詐欺機房，並在境內籌組水房、車手團遂行假投資詐騙，至少有五位民眾遭詐七千三百餘萬元，其中一名六旬藥劑師被騙走四千兩百餘萬元，受害最深。刑事警察局偵九大隊第二隊去年底至今年七月，陸續逮捕主嫌李昌憲等十七人，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送法辦，包括李男在內的七名詐團核心分子遭收押禁見。

    警方指出，去年六月至今年二月，詐團透過臉書及探探等交友軟體，先由旗下成員以「助理」身分與被害人談感情建立信任，再誘導下載假投資平台，誘騙投資虛擬貨幣與股票，並將得手贓款透過水房轉成泰達幣，轉入詐團的境外錢包。

    四海幫海森堂李佳駿 組車手團

    被害人中有一名藥劑師，也陸續被騙投資股票，還將房產抵押，財損高達四千兩百餘萬元。警方估計，該集團包含洗錢在內，不法所得恐逾億元，目前持續追查金流。

    警方調查，天道盟北海會成員李昌憲遠赴柬埔寨木牌園區設立機房，遠端遙控指揮行騙與洗錢，四海幫海森堂成員李佳駿籌組車手團，負責提領贓款，詐團還招攬馬來西亞籍車手規避追緝。

    刑事局5波搜索逮17人 7收押

    案經警方監控，查出新北市五股區一間刺青店是詐團水房據點，另在淡水區一間茶行是聚會據點，陸續發動五波搜索，逮捕十七人到案，查扣現金五十九萬九千餘元，賓士等四輛汽車，以及電腦、LV精品包等贓證物。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播