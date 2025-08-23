愛山林董事長祝文宇 起訴／利用11人頭私募股套利近4億

愛山林建設董事長祝文宇。（資料照）

2025/08/23 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕知名房地產代銷、甲山林集團旗下上市公司愛山林建設（二五四○），二○一三年辦理私募發行普通股，董事長祝文宇被查出利用十一名員工做為人頭，包裝成策略性投資人，隱匿自己為實際應募人，低價認股套取三點九億元；台北地檢署依涉犯特別背信、違反私募罪起訴祝男，至於涉操縱股價、洗錢部分，因罪證不足不起訴。

全案源於二○一三年十月廿一日，愛山林建設發布重訊指出，公司董事會通過策略性投資人私募發行普通股一點二億股。檢調查出，祝文宇當時為掌控公司股票、牟取私募股票與市價的鉅額價差，但又不想透過公開發行等方式買貴，以提供員工認股等由，讓十一名不知情的甲山林集團經理人、友人辦理帳戶供其使用，並將十一人包裝成策略性投資人，讓董事會通過私募案。

檢方起訴指出，祝文宇涉以遠低於每股參考價格廿九點六二元的二成，也就是每股認購價格六元，取得二萬二一一○仟股的私募股份，套取三億九一二五萬八五六○元，導致愛山林公司受有未足額收取私募股款的損害，依涉犯特別背信、違反私募罪嫌將他起訴，考量其已繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳，建請法院量處適當刑度；另十一名員工、親友因不知情，依罪嫌不足不起訴。

至於祝文宇被控於二○二○年五月到同年九月間，以連續委託買賣、申報買賣、相對成交等手法，拉抬愛山林公司股價，製造交易活絡，涉非法操縱股價，擬制性獲利上億元部分，檢方認定祝男將私募取得的股份轉手至兒子、配偶名下的公司是為節稅、鞏固公司經營權，無炒股犯意，此部分不起訴。

