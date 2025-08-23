為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    死者作息固定 兩次改名 里長沒選上還吃官司

    死者在案發前，持掃把及畚箕行經停車場。（記者洪定宏翻攝）

    死者在案發前，持掃把及畚箕行經停車場。（記者洪定宏翻攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者洪定宏、黃良傑／高雄報導〕昨在高雄市遭槍擊身亡的男子羅天義，生前兩次改名，涉及詐欺等多起案件，五年前曾以無黨籍參選高雄市前鎮區明孝里里長落敗，且因違反選罷法被判刑四月、可易科罰金，還因製造假車禍詐領保險金被判刑，未報到發監成為一名逃亡通緝犯。

    遛很兇的狗 多數住戶不敢互動

    住在羅男住處附近的住戶表示，羅男去年才住進社區，還不到一年，他經常開BMW、賓士等不同品牌的進口汽車及越野車，且常在社區試車，應該財力不錯，但因為他遛「很兇的狗」，多數住戶不敢跟他互動。

    據了解，羅男曾在屏東開公司，二０一四年十一月起，兩個月內被控與同夥製造假車禍，手法是以大貨車撞擊哈雷重機車，但因維修報價高，產險公司拒絕理賠；另利用損毀車殼「借屍還魂」詐取保險金，引發產險公司懷疑提告，雖然他否認犯案，最終被判刑四年二月確定。

    此外，羅男曾參與詐騙集團，警方以其涉嫌組織犯罪移送法辦，他上訴到最高法院被駁回，不過他非主謀，而是出租房屋的幫助犯；去年另涉竊盜案遭通緝。

    檢警查出，羅和去年七月遭人狙殺死亡的台南市區漁會前理事長林士傑熟識，甚至同脈有所淵源。

    羅男戶籍不在高雄，與同居人搬來文學路住所後，未聞與周鄰有糾紛，因他均在固定時間帶著愛犬到附近公園遛狗，研判作息被人充分掌握而預謀犯案。

