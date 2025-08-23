為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄槍擊案 逮車主、接應共犯2嫌／埋伏狂轟16槍擺明要命

    殺手撞開停車場柵欄桿驅車逃逸。（記者洪定宏翻攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者洪定宏、黃良傑、許麗娟、蔡清華／高雄報導〕五十一歲詐欺通緝犯羅天義，昨天上午出門遛狗後返家途中，在距離高雄市左營區文學路住所附近，遭埋伏殺手連開十六槍狙殺，羅身中五槍當場死亡，殺手搭乘白色BMW轎車逃逸，稍後燒車滅證，凶槍留在車上。警方循線於昨天下午追至新竹縣，逮捕廿二歲江姓女車主，晚間再赴桃園市逮捕廿七歲蔡姓接應共犯，正漏夜追緝犯案槍手及其他共犯。

    詐欺通緝犯羅天義 中5槍亡

    警方表示，死者為詐欺及竊盜通緝犯，他與女友住在案發的文學路六八八巷透天厝。昨天清晨六點多，殺手將汽車停在附近停車場埋伏，稍後看見羅男帶著清除狗糞用具，獨自出門遛狗，暫且按兵不動。

    清晨六點就埋伏 漏夜追槍手

    殺手一直守到羅男返回，迅速靠近直接連開數槍，羅男中槍後仍勉力逃跑，殺手第二次再開數槍，羅男不支倒在離住家約十公尺處死亡，歹徒犯案後返回停車場上車，轎車撞開柵欄桿逃逸。上午七時十六分，將車開到橋頭區甲典街縱火燒毀，未變裝逃逸，警方在車內查獲兩把手槍。

    債務糾紛？搶毒品地盤？ 待查

    羅男頭、頸、腹部要害等五處中彈，警方在地面及水溝共尋獲十六顆彈殼，除根據監視器畫面追緝殺手，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，釐清死者交友狀況、歹徒犯案動機及相關共犯。警方初判全案為債務糾紛引發殺機，另有一說為，羅男疑與人爭搶屏東毒品地盤。

    由於殺手行兇手法，類似去年七月台南角頭「土雞」林士傑在自宅前遭近距離槍擊身亡，且羅、林兩人熟識，故全案是否可能為同一名殺手，且案情可能有連結；警方對此表示，對於各類訊息都會小心求證。

    據了解，羅男被產險公司控告製造三起假車禍，詐領保險金，他上訴到最高法院被駁回，判刑四年兩個月確定，但未依執行通知入獄服刑，檢方於二○二二年對他發布詐欺通緝。

    外界懷疑高雄殺手跟台南林士傑被槍殺案同一人。（記者洪定宏翻攝）

    高雄驚傳槍擊案，51歲男頭頸中彈死亡。（讀者提供）

    高雄驚傳槍擊案，51歲男頭頸中彈死亡。（讀者提供）

