千噸屎尿偷排台中下水道／勾結重劃區污水工程包商

檢警於今年5月6日當場抓到工人（圖左）正把水肥車的糞尿排至下水道，現場惡臭燻人，兩名女檢察官（圖右）趕緊戴上口罩。（警方提供）

2025/08/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮警調組成「黑水專案」，查獲光潔環保科技公司負責人蘇昱光，涉勾結施做台中市十四期重劃區污水下水道系統工程的包商，利用施工機會掩護，將收來超過千噸的水肥、餐廳油污廢水瀉入下水道；檢方依違反廢棄物清理法等罪，將蘇男等十五人起訴，聲明沒收犯罪所得五一七萬多元。

光潔蘇昱光 不法獲利逾5百萬

中檢起訴指出，蘇男未取得收取水肥的許可證，卻與經營衛生行的負責人吳信輝合作，用水肥車到社區大樓收取水肥、或到餐廳等營業場所收取油污廢水。這些廢水應該運到台中市環保局核可的處理中心，但須支付處理費，蘇男為免利潤被壓縮，找上營建署發包、負責施做台中十四期重劃區污水下水道工程的包商邱福俊幫忙，由邱利用施工機會，「合法掩護非法」把糞尿、油污廢水排放至下水道。

合法掩護非法 當場被逮到偷排

中檢檢察官侯詠琪指揮警調組成「黑水專案」，根據情資指示警調跟蹤水肥車，五月六日當場在十四期重劃區內人贓俱獲，當時工人忙著把水肥車內的屎尿，用管子拉進人孔蓋（陰井），傾瀉至台中市區下水道系統。檢方隨後發動兩波搜索，查扣兩輛小型挖土機、九輛水肥車，估算偷偷排放至下水道、污水道的水肥等廢水超過一千公噸，將蘇男、吳男聲押獲准。

施做下水道工程的包商邱男否認收受利益，供稱雖知道蘇男等人違法行事，但他礙於情面、沒有多說什麼。中檢依違反廢棄物清理法起訴蘇、吳、邱等三名負責人，以及光潔環保科技公司等法人與工人共十五人。

