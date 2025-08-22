不爽投資慘賠 明仁會刀割菸燙逼視訊籌錢

警方逮捕擄人勒贖的嫌犯。 （記者鄭景議翻攝）

2025/08/22 05:30

9人落網 3人是少年

〔記者鄭景議／台北報導〕一名在中國從事「直播交友代儲」的台商，上月二十九日凌晨駕車進入台北市松廉路、鄰近台北一○一的一棟大樓地下停車場時，遭埋伏的竹聯幫明仁會三峽分會成員押走，帶至新北市樹林據點囚禁凌虐，勒索四百萬元，並逼迫他與家屬視訊籌錢，家屬報案，台北市警信義分局專案小組當晚攻堅救出被害人，先逮捕四嫌，之後再拘提五人到案，共計九人落網，其中三人為少年。

三峽分會7年前就曾押人

警方調查，該名台商與明仁會三峽分會有債務糾紛，七年前就曾被押走，簽下一四○萬元本票。這次明仁會不爽投資慘賠，根據其車牌掌握他的行蹤，趁其因詐欺案到信義警分局製作筆錄返家途中，將他押走。

請繼續往下閱讀...

這回勒贖400萬 警以車追人攻堅

眾人將台商帶至據點囚禁期間，除了毆打，還用刀割手指及施以菸蒂燙傷等酷刑，要脅家屬交款四百萬元，家屬報案後為爭取時間，不斷討價還價而降至二百五十萬元；警方調閱監視器以車追人，追至樹林一處民宅攻堅，破門後逮捕四名看守與施虐者，將台商送醫。

本月十九日，警方在新北市樹林、三峽等地再逮五人，並在分會堂口查扣犯罪教戰手冊等物，查出該幫吸收少年進行暴力討債、恐嚇等罪。

警方詢後依擄人勒贖、傷害、組織犯罪及少年事件處理法等罪送辦，其中紀男、羅男兩名主嫌遭收押偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法