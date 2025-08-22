為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽投資慘賠 明仁會刀割菸燙逼視訊籌錢

    警方逮捕擄人勒贖的嫌犯。 （記者鄭景議翻攝）

    警方逮捕擄人勒贖的嫌犯。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/08/22 05:30

    9人落網 3人是少年

    〔記者鄭景議／台北報導〕一名在中國從事「直播交友代儲」的台商，上月二十九日凌晨駕車進入台北市松廉路、鄰近台北一○一的一棟大樓地下停車場時，遭埋伏的竹聯幫明仁會三峽分會成員押走，帶至新北市樹林據點囚禁凌虐，勒索四百萬元，並逼迫他與家屬視訊籌錢，家屬報案，台北市警信義分局專案小組當晚攻堅救出被害人，先逮捕四嫌，之後再拘提五人到案，共計九人落網，其中三人為少年。

    三峽分會7年前就曾押人

    警方調查，該名台商與明仁會三峽分會有債務糾紛，七年前就曾被押走，簽下一四○萬元本票。這次明仁會不爽投資慘賠，根據其車牌掌握他的行蹤，趁其因詐欺案到信義警分局製作筆錄返家途中，將他押走。

    這回勒贖400萬 警以車追人攻堅

    眾人將台商帶至據點囚禁期間，除了毆打，還用刀割手指及施以菸蒂燙傷等酷刑，要脅家屬交款四百萬元，家屬報案後為爭取時間，不斷討價還價而降至二百五十萬元；警方調閱監視器以車追人，追至樹林一處民宅攻堅，破門後逮捕四名看守與施虐者，將台商送醫。

    本月十九日，警方在新北市樹林、三峽等地再逮五人，並在分會堂口查扣犯罪教戰手冊等物，查出該幫吸收少年進行暴力討債、恐嚇等罪。

    警方詢後依擄人勒贖、傷害、組織犯罪及少年事件處理法等罪送辦，其中紀男、羅男兩名主嫌遭收押偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播