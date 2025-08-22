23歲為2萬5 撂人虐死17歲友人／9嫌載屍飆130公里丟棄

17歲曾姓少年欠友人2萬5修車費，遭凌虐至死，嫌犯從竹縣載屍體到宜蘭丟棄。（民眾提供）

4未成年涉案

〔記者廖雪茹、王峻祺／綜合報導〕在工廠上班的十七歲曾姓少年，向廿三歲謝姓友人借車不慎撞壞，送修兩萬五千元，謝男十七日到曾少的新竹縣竹東鎮住處要錢不成，強將曾少載到尖石鄉毆打凌虐一夜致死，將死者裝袋後，從竹縣開車一百卅公里到宜蘭縣頭城棄屍，犯案後還打電話給曾少家屬勒索十五萬元贖金；竹東警方昨與宜蘭警方逮捕謝男等九人送辦，其中四人未成年。

據了解，謝男和曾少是朋友關係，十七日下午謝男到曾少的竹東鎮住家要求還修車的錢，曾男疑沒錢還不出來，雙方發生口角，謝男夥同八名共犯將曾少押走，駕駛兩輛車前往尖石鄉山區的偏僻處，持棍棒等物毆打被害人，造成曾少全身傷痕累累，凌虐了一整晚，見曾少重傷失去呼吸心跳才罷休。

殺人後向家屬勒贖15萬

稍後眾人發覺被害人死亡，隨便找來大塑膠袋包裹遺體，將曾男抬上車丟進後車廂，十八日凌晨將被害人遺體載到宜蘭縣頭城鎮山區丟棄；從國道三號轉國道五號，棄屍車輛總共開了約一百卅公里。

新竹縣警竹東分局十八日先接獲工廠老闆報案，表示曾姓少年無故未請假沒有上班，接著曾少家屬於廿日接獲勒贖十五萬元的電話，打一一○報案，警方成立專案小組，報請新竹地檢署檢察官王遠志指揮偵辦。

警方以被害人住處為起點，沿路調閱監視器，接著採行動電話定位，以車追人，逐一逮捕嫌犯，但一干人初始說不清楚到底棄屍在何處，經專案小組進一步查詢後，上午十一點多才在頭城山區的武營農路健行步道邊坡下方五公尺處找到遺體，動用大型機具將遺體吊掛到路面，運至新竹市殯葬管理所暫存相驗。

