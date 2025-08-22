3年破166案逮421人／雲林沿海地廣人稀成棄土天堂

雲林沿海地區常成為「北土南運」非法天堂，當地認為地廣人稀是主因。 （雲林地檢署提供）

2025/08/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署起訴以賴銘龍為首的非法清運集團，盤點近三年來，雲林檢警已偵破一百六十六件違法傾倒廢棄物案件，其中超過五成的傾倒地點在麥寮、台西等沿海地區；雲林縣政府表示，這類的廢清法案件抓不勝抓，主因是沿海地區地廣人稀。

北土南運 雲縣府：抓不勝抓

據雲林縣警局統計，近三年除偵破非法傾倒案一六六件，查獲涉案人數更多達四二一人，查扣相關機具及不法所得至少超過兩億元，其中逾五成的地點位於麥寮、台西沿海，顯見不肖業者將該地區視為北土南運的違法棄土天堂。

縣府官員坦言，沿海鄉鎮地勢廣闊平坦，附近又有大型工業區，自然會有許多大型工業車進出，因此民眾更難以察覺非法載運廢棄物，加上當地防風林多，隱密的鄉間小路四通八達，非法清運車輛的行蹤得到最佳「掩護」，而且監視器不普及，以致沿海地區淪為這類犯罪熱區。

官員指出，不只雲林，彰化、嘉義等較偏遠地帶也都是被相中的地區，更有非法業者誆騙居民「有免費土方可整地」，還說有利潤可賺，讓民眾落入違法陷阱。

規劃導入AI辨識 追蹤可疑車輛

雲林縣環保局長張喬維表示，為防堵非法傾倒事件，已和檢警共同成立違法土方監督小組，縣警局並在所有警車上裝設AI巡防系統，即時追蹤犯案車輛，只要進入雲林縣境、或偵測到車斗異常超載，即通報線上警力攔查。

張喬維說，環保局也在縣內快速道路等地設置車牌辨識系統，追蹤可疑車輛行蹤，目前已規劃再導入AI辨識系統，一發現車輛在可疑時段出沒就會通報，以杜絕非法傾倒亂象。

