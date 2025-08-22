土城殺妻、小姨子家暴男 拚減刑演很大／願意死刑又稱自己有精神疾病

謝男當街殺妻、小姨子，法官依涉殺人重罪，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見三個月。（資料照）

2025/08/22

〔記者王定傳、吳昇儒／綜合報導〕四十六歲謝姓男子上月間在新北市土城區當街砍死妻子、小姨子，震驚社會，檢方於本月十九日依刑法殺人等罪起訴謝男，新北地院昨天召開移審庭，謝男嚎啕大哭說自己很後悔，當庭向家屬致歉，還對法官說：「我願意面對，願意死刑，我欠她們的，我是罪人，只能用我的命才能夠賠她們。」法官認為謝男涉殺人重罪，有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見三個月。

法界估死刑或無期

一名資深警務人員認為，謝男落網時，第一時間聲稱自己有精神疾病，昨天開庭時痛悔表示願意死刑，實則所有舉動都是在拚免死，甚至更輕的刑責，看不到確實悔悟之心，可說是「演很大」。

另有法界人士說，以謝男預謀買刀、故意殺害兩命犯行，未來刑度落點恐只有死刑或無期徒刑，不太可能判處有期徒刑。

謝男昨在庭上，幾乎是一路哭泣、哽咽，也承認傷害、違反保護令、殺人犯行；不過面對為何提前買凶器、為何出現在死者住處附近等問題時，稱案發前一天買廚刀、鋁棒只是一個「念頭」，未想傷害死者，只是一時情緒失控犯案，案發時在死者住處附近是因下午要去派出所，是平常會走的地方。謝的說法，顯示意欲排除自己是預謀殺人及埋伏。

檢方調查，謝男今年五月對妻子家暴，妻子聲請保護令獲准，七月六日謝男在被害者住處外違反保護令被捕，訊後獲無保請回，當晚他買廚刀，隔天在被害者住處外停留，開車撞倒騎車雙載的被害者姊妹，揮刀殺害二人後逃逸，沿途丟棄犯案工具，等到發覺被警方盯上，向彰化警方投案。

