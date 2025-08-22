為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不得假釋適用未確定案? 須一併修刑法施行法

    法務部常務次長黃謀信表示，法務部研修的草案中，殺人判無期徒刑不得假釋，是否再細分等級，還需進一步討論。（記者陳彩玲攝）

    法務部常務次長黃謀信表示，法務部研修的草案中，殺人判無期徒刑不得假釋，是否再細分等級，還需進一步討論。（記者陳彩玲攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕針對法務部研議「故意殺人或殺人未遂罪者，被判無期徒刑、或逾十年以上徒刑，將不得假釋」等規定，待未來完成立法施行後，目前在法院審理中尚未定讞的案件，甚至已入獄服刑中的個案，是否也能適用新法不得假釋？法界人士認為，原則上新法規定不溯及既往，但若一併修正刑法施行法、監獄行刑法、監獄行刑法施行細則等相關條文，就有可能適用新法；法務部則表示，仍在討論中，尚無定案。

    針對故意殺人或殺人未遂罪，判無期或逾十年以上徒刑者不得假釋的規定，律師林俊峰表示，新法公布後新發生的案件，當然適用修正通過的新法「不得假釋」等規定。

    至於在公布前已發生、尚未確定的案件，林俊峰認為，依刑法第二條「從舊從輕原則」，即依新舊法的比較，舊法可以假釋的規定，有利於犯罪的人，所以應依修法前的規定仍可假釋；除非同時修正刑法施行法，訂定未執行者亦適用不得假釋規定，就要適用新修法不得假釋。

    罪刑法定 應不溯既往

    林俊峰表示，已服刑中的個案，依法律不溯及既往原則，修法後也不得溯及適用於服刑中的受刑人，所以仍可假釋，除非也一併修正監獄行刑法、監獄行刑法施行細則，才可能適用新修法規定；但不論是尚未確定的被告，或已確定的受刑人，以修法方式讓他們適用新法，是否有違憲問題值得關注。

    曾任檢察官的律師翁偉倫認為，此項修法不是程序問題，而是實體問題，基於「罪刑法定」原則，應該採用法律不溯及既往原則，否則即有違憲爭議。

