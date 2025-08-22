法務部草案：殺人判無期 不得假釋關終身

法務部常務次長黃謀信表示，法務部研修的草案中，殺人判無期徒刑不得假釋，是否再細分等級，還需進一步討論。（記者陳彩玲攝）

2025/08/22 05:30

故意殺人或殺人未遂者 判10年以上不得假釋 行政院審查中

〔記者陳彩玲、謝君臨／台北報導〕法務部檢察司去年針對憲法法庭「一一三年憲判字第八號」判決意旨，研修刑法部分條文草案，訂定「特殊無徒刑」或「更長期有期徒刑」，於刑法第七十七條新增第三項，規定故意殺人或殺人未遂罪者，被判無期徒刑、或逾十年以上徒刑，將不得假釋，全案目前由行政院審查中。

法部訂定特殊無期刑、

更長期有期徒刑

依相關條文，未來立法後，一旦觸犯上述罪名被判處無期徒刑確定，被告下場等同終身監禁，矯正署官員表示，將依立法進程，研擬適當管理處遇措施，以為因應。

憲法法庭認為，故意殺人涵蓋的行為態樣廣泛複雜，立法層面有進一步區別的可能，建議定期檢討是否及如何區別其行為樣態，從而限縮死刑適用範圍，或另訂適當替代刑罰，例如提高假釋門檻的特殊無期徒刑、更長期的有期徒刑等，以取代死刑。

對此，法務部檢察司自去年起密集召開會議，就刑法、監獄行刑法研議修法，其中只要殺人被告在犯罪時、審判中甚至定讞後，有精神疾病或心智缺陷，皆不得判處、執行死刑，但為平衡死刑條件限縮，考量殺人被告剝奪生命權，修法提高無期徒刑及被判重刑的假釋門檻，因此研修刑法部分條文，草案條文規定故意殺人或殺人未遂罪者，被判無期徒刑、或逾十年以上徒刑，將不得假釋。

法務部常務次長黃謀信昨天下午受訪表示，有關無期徒刑部分，有加入不得假釋制度，是否再細分等級，還需進一步討論，研議的相關草案目前送行政院審查中。

此外，國民黨立委吳宗憲也提出刑法「無期徒刑分級」修法草案，下週將於立法院司法及法制委員會審查。

對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，希望該草案可以進行實質的深入討論，不管是透過公聽會、座談會等，廣納專家學者的意見，也期盼不要再有黑箱，不要逕付二讀，也不要想要直接送院會表決，希望可以讓國會回歸正軌。

