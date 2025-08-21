為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    光電場貪瀆弊案 郭信良200萬交保

    郭信良（資料照）

    2025/08/21 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的台南將軍光電場貪瀆等弊案，橋頭地檢署懷疑前台南市議長、現任台南市議員郭信良涉嫌收受三地集團創辦人鍾嘉村妻子疑似九百萬元賄款，及另涉違反廢清法，前天再度傳喚他和鍾嘉村釐清疑點，經承辦檢察官漏夜偵訊後，昨天凌晨予各二百萬元交保候傳。

    據了解，橋檢偵辦台南將軍光電場弊案，清查金流意外發現鍾嘉村妻子曾將一千五百萬元，匯入「白手套」即岡山營造公司負責人朱更楠戶頭後，朱提領其中九百萬元現金轉交郭信良。

    檢調人員懷疑這筆錢，是郭信良替鍾嘉村順利取得光電場執照等相關業務的報酬，在今年四月間發動大規模搜索，偵訊後郭卅萬元交保、鍾和朱各廿萬元交保。據悉，郭信良等人應訊指稱，九百萬元是借款，否認犯行。

    後來，檢調人員接獲檢舉，指將軍光電場案等處，遭人傾倒大量廢棄物，又在六月間，傳喚涉案的朱更楠和郭信良助理李宜璋到案說明後，聲請羈押禁見二人，朱被法院裁定准押，李男則改交保候傳。

    承辦檢察官比對郭等人供詞，及擴大清查金流後，發現郭信良另在將軍光電等案場，疑涉傾倒廢棄物，因此前天再度約談郭、鍾釐清案情，認為郭和鍾觸犯貪瀆罪和違反廢棄物清理法，雖無羈押必要，但涉案情節重大，下令兩人各二百萬元交保，並擴大偵辦中。

