    首頁　>　社會

    靈骨塔詐團騙1.6億 12人求重刑 首腦9年

    北檢起訴詐團首腦王助彰等十二人，全部從重求刑。（資料照）

    北檢起訴詐團首腦王助彰等十二人，全部從重求刑。（資料照）

    2025/08/21 05:30

    抵押房產借款被騙 一人輕生

    〔記者王定傳／台北報導〕「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團涉詐走六位拿十一間房產抵押借貸的一‧六億元，其中一名被害人拿四間房產抵押借款，錢被騙走還揹下債務與利息，後來被人發現輕生。台北地檢署昨依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴詐團首腦王助彰及情侶檔吳怡芳、呂英菖等十二人，全部從重求刑，主謀王男還被具體求刑九年。

    網紅律師李宜諪 檢建請勿緩刑

    此外，同案另有三名律師也被起訴，網紅「仙塔律師」李宜諪涉洩密及助詐團脫產洗錢，檢方對她求刑一年，建請法院不給她緩刑。

    檢警追查，詐團以鉅新匯國際實業公司為據點，負責人王助彰與當業務的呂男情侶檔是集團靈魂角色。詐團先鎖定持有殯葬商品又有不動產的年長者，佯稱他們手上的產品價值不匪，有買家想購入，須配合製作金流以節稅，王男等人再喬裝代書介紹被害者向金主借貸。

    有六人因此拿十一棟房產向金主抵押借貸，詐團先抽取六％至十％服務費，再以製作金流節稅等由騙走餘款。年約五十歲的涂姓工程師，拿台北市信義區、新北市汐止區共四房抵押借貸三五○○萬元，受害後不久，被發現結束生命。

    檢警四月逮捕吳女等人並追出三名律師涉案，其中，律師趙浩程得知吳女被逮後，通知吳女友人陳男把她名下BMW X6名車過戶至陳男名下；律師李宜諪除涉洩漏吳女辯詞，還在律見吳女後，傳話通知陳男變賣吳女的金飾及汽車；趙浩程更助陳男、吳女串證以「買賣」為由應對檢警詢問；另名律師蔡沅諭涉洩漏本案被害人身分及呂英菖拒絕認罪等內容。

    檢方偵結後，對王男求刑九年、呂男求刑八年六月、吳女七年二月，並斥責三名涉案律師所為，嚴重傷害律師群體公益形象，對李、趙二人各求刑一年、蔡六個月徒刑，均建請法院不宣告緩刑。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

