竹聯狼誘2日本女來台 軟禁性侵還拍片

2025/08/21 05:30

誆伴遊性交易 每人每天30萬日幣

〔記者陸運鋒／新北報導〕竹聯幫戰堂吳姓成員設局一場罕見的跨國連環洗劫性侵案！他透過社交平台搭訕兩名日本籍女子，談妥每人每天卅萬元日幣（約台幣六萬元）來台伴遊兼性交易，兩女本月初先後來台，吳不僅完事後不付錢，還洗劫對方財物、收走護照軟禁及拍下性愛影像，兩女受害後向日本駐台機構「日本台灣交流協會」求助報案，新北市新店警分局逮捕吳男送辦。

吳男組織犯罪、詐欺前科累累 沒收兩人護照 涉洗劫16萬

四十七歲吳男有多項組織犯罪、詐欺前科。他於七月下旬透過交友軟體與兩名日籍女子攀談，加入「微信」閒聊後，吳開出每人一天約台幣六萬元代價，邀兩女來台伴遊包含性服務，一女於本月一日飛抵桃園機場，吳接機後載回新店華城路租處，隔天二人發生性關係後，吳未依約付錢；另名日籍女子本月三日抵台，吳男同樣開車接回自己住處，以相同手法犯案。

恐嚇「不從就賣到特種行業」

檢警追查，吳男犯案時，還沒收二女的護照及錢包，並出言恐嚇「若不從就把妳們賣到特種行業」等語，二人被迫與吳發生多次性行為，隨後於本月四日將兩女載至桃園機場，才將護照及錢包歸還；其中一女發現錢包內短少七十萬日圓（約台幣十四萬元），砥判遭吳洗劫。

二女受害後決定揭發吳的惡行，不搭機返日，於五日透過日本台灣交流協會向航警局報案，案件轉至事發地新店警分局。警方獲知發生住宅性侵案及日籍女子遭軟禁等情，七日持拘票、搜索票將吳拘提到案，搜查案發地點未發現有其他女子遭拘禁，但過濾吳男手機發現有二女性影像。

吳男否認二女指控，僅承認上網找伴遊兼性交易，有交付四個名牌包為酬勞；警詢後依加重強制性交、妨害自由、人口販運、妨害性隱私及不實性影像等多項罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令十萬元交保及限制住居。

吳男身為竹聯幫戰堂分子，過去曾捲入與四海幫分子爭地盤糾紛案，糾眾到一家KTV砸店毆人；也曾犯下使用仿冒名錶向賣家詐取名牌真錶的詐欺案，不法獲利近千萬元。

