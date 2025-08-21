為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    挪用里長事務補助費 玉里前鎮長蔡秋龍 一審判關11年

    花蓮縣前玉里鎮長蔡秋龍涉犯侵占公有財物罪，一審遭法院判處11年徒刑。（資料照）

    花蓮縣前玉里鎮長蔡秋龍涉犯侵占公有財物罪，一審遭法院判處11年徒刑。（資料照）

    2025/08/21 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨籍、花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍任內因缺錢花用，要求指派的林姓代理里長交出里長事務補助費七萬多元，花蓮地方法院昨依侵占公有財物罪判刑十一年、褫奪公權五年，蔡妻因協助核對及記帳，也被判刑五年六月、褫奪公權四年，讓出事務費的林姓里長判二年、緩刑五年。

    蔡妻協助記帳 也判刑五年半

    玉里鎮東豐里長二○二○年因病去世，蔡秋龍指派親信林姓司機代理里長，並從二○二一年二月起，要求領出里長事務補助費，專供蔡秋龍支付個人開銷。

    花蓮地院審理認為，蔡秋龍與其妻徐惠玲、林姓司機明知里長事務補助費屬公款，竟共同基於侵占公有財物之犯意，把林姓代理里長期間所核發事務補助費，挪為蔡私用，依侵占公有財物罪，判處被告蔡秋龍十一年徒刑，褫奪公權五年。

    蔡秋龍曾任玉里鎮鎮民代表，花蓮縣政府南區服務中心主任，二○一八年退出國民黨，以無黨籍身分贏得玉里鎮長選舉，二○二二年三月遭羈押，七月起訴後以一百五十萬元交保，未申請復職，也未參選該年鎮長選舉。

