    首頁　>　社會

    澎湖海域攔截可疑快艇 海巡查獲大麻474公斤 黑市價逾14億

    海巡人員仔細檢查碰墊，從中查扣大麻毒品。（澎湖機動查緝隊提供）

    海巡人員仔細檢查碰墊，從中查扣大麻毒品。（澎湖機動查緝隊提供）

    2025/08/21 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島海岸線總長約三七○公里，大小港口甚多，成為不法分子偷渡和走私中繼站，日前才爆發重大經濟要犯徐少東藉由澎湖偷渡出境，又再傳出八月十七日海巡署偵防分署澎湖查緝隊，在澎南山水、鎖港海域，攔截可疑快艇查獲二級毒品大麻共四七四公斤，初估黑市價高達十四億元。

    海巡署澎湖查緝隊掌握不法集團欲走私毒品來台牟利情資，經報請澎湖地檢署指揮偵辦，並由海巡署統合專案勤務，與澎湖縣警方共同偵辦，十七日清晨在澎湖海域的快艇上查獲大批大麻，昨天宣布破案。

    據了解，海巡署澎湖查緝隊掌控涉案人員、船筏動態及習性，在澎南海域（山水、鎖港）一帶展開圍捕及岸際封鎖攔截，共查獲四十袋不明物品，經初步採驗後為二級毒品大麻，總重四七四公斤，隨後又前往嫌疑人住家搜索，以釐清案情。

    全案仍需向上溯源 追查貨主與影武者

    辦案人員透露，倘若這批大麻毒品成功走私入境，估計黑市價逾十四億元，不法獲利相當可觀，運毒集團甘冒被捕重刑的風險，仍前仆後繼犯案。

    由於全案仍需向上溯源，找出幕後的貨主與影武者，檢察官要求各偵辦單位嚴格保密，偵查不公開，包括嫌疑人身分背景、船隻名稱、住家地址、貨源等，都全面下封口令，避免影響後續偵辦，只有限度公開案情輪廓。

    澎湖地檢署表示，已經與轄內海巡單位建立緊密合作機制，將加強預防及查緝，斬斷偷渡及走私管道。

