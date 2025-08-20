為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　社會

    狂發普發1萬詐騙簡訊 竟無保請回

    2025/08/20 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕立法院上月十一日三讀通過「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正案，增列「普發現金一萬元」，刑事局隔天就接獲有人假冒中央存款保險公司，發送「普發一萬」的詐欺釣魚簡訊，上月廿一日在國道三號沙鹿交流道旁抓到林男，他開車載著中國製造、俗稱「偽基站」的假基地台，沿路大肆發送上述詐騙簡訊，不料，檢方聲請羈押，台中地院卻裁定「無保請回」，檢方沒抗告而確定。

    台中地院昨天說，中檢是以參與犯罪組織、加重詐欺等罪名，且有勾串共犯或證人，反覆犯罪之虞聲押林男，但法官偵訊林男，他坦承犯行又指證共犯（陳姓主嫌，已羈押禁見），無證據顯示林男會串供滅證，另外，林男僅負責開車，罪行較輕，難以認定有反覆犯罪之虞，法官據此駁回檢方聲請。

    台中地檢署則說，檢方沒抗告主因，是專案小組查扣林男手機後，上月卅一日逮捕陳姓主嫌且聲押禁見獲准，林男串供滅證等原聲押理由已消滅。

    刑事局指出，上述中國製造假基地台，可在一百公尺範圍內，遮蔽當地電信基地台訊號，再每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，陳姓主嫌今年六月與中國詐欺集團合作，進口假基地台到台灣，再找兒時玩伴林男開車，大肆發送「普發一萬元」詐騙簡訊，但尚無人受騙報案。

