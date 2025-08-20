涉地面師案判25年 律師蔡鴻燊停職

律師蔡鴻燊。（資料照）

2025/08/20 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕檢警調去年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，查出律師蔡鴻燊涉勾結詐團等人，偽造獨居老人代筆遺囑，將不動產過戶牟利，三年詐得近一點五億元，台北地院今年七月重判蔡二十五年，蔡當庭哭喊「我什麼都不知道，為什麼判我這麼重？」；律師懲戒委員會認定蔡違反律師法情節重大，決議將蔡停止律師職務。

北檢調查，二○二一年詐團首腦蔡尚岳獲悉新北市多位獨居老人遺產無人辦理繼承，涉嫌透過戶政等人員確認被繼承人戶籍資料，向身兼民間公證人的律師蔡鴻燊取得聲明書認證，再到戶政等單位辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，犯罪手法如日劇「地面師」。

北檢依貪污、詐欺等罪，起訴蔡鴻燊等多人，並將蔡移付懲戒。刑責部份，北院重判蔡二十五年，懲戒部份，律懲會傳喚蔡鴻燊說明，蔡堅稱沒有犯罪，對被重判二十五年，感到冤枉。

但律懲會認為，蔡違反律師法、律師倫理規範均情節重大，有懲戒必要，審酌律師法第七十四條第一項規定，律師若涉律師法第七條所定觸犯最重本刑五年以上的貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑一年以上之罪，經檢察官起訴，得停止其職務，因其刑事判決尚未確定，決議先將蔡停止職務。

若確定重判 恐遭律師界除名

律懲會指出，若將來刑事判決確定蔡是涉律師法第七條規定的貪污等罪，將再討論其懲戒處分，若蔡將來確定判決仍被重判，有可能面臨除名的命運。

