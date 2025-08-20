為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    嘉市貪污議員戴寧 進去關了

    4連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天向中檢報到，發監於台中女子監獄執行。（資料照）

    4連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天向中檢報到，發監於台中女子監獄執行。（資料照）

    2025/08/20 05:30

    詐領助理費 判五年半定讞

    〔記者張瑞楨／台中報導〕四連霸的無黨籍嘉義市議員戴寧，被控用親友當人頭詐領助理費長達十一年，詐得四三一萬餘元，最高法院依貪污治罪條例判刑五年六月確定，嘉義地檢署通知戴寧昨天（十九日）到案執行，戴寧卻向嘉檢申請移至台中女子監獄執行，並於昨天上午十時向台中地檢署報告，嘉檢認為「於法不合，不予准許」，但昨天仍緊急「囑託」台中地檢署代為執行，她於中午搭囚車發監至台中女子監獄。

    在台中女子監獄執行

    嘉義地檢署指出，戴寧是以小孩與母親都住台中市，自己也遷移戶籍到台中市，本月十五日向嘉檢申請至中檢報到，於台中女監執行，但嘉檢卻認為，戴寧遷藉至無實際工作或居住事實的台中市親友住處，再以便利台中市親友探監為由，申請發監至台中地區之監獄（台中女監），經執行主任檢察官審核刑事訴訟法及監獄行刑法等規定，認為「於法不合，不予准許」，但嘉檢仍將她的意願，傳達中檢知悉（囑託中檢代為執行）。

    戴寧昨天上午十時，由警察陪同向中檢執行科檢察官報到，神情雖略顯不安，但無特殊異狀，中檢也收到嘉檢緊急傳來「囑託」代為執行公文，由中檢確認身分、健康狀況等細節後，短暫於拘留室等候，中午搭囚車至台中女子監獄入監執行。

