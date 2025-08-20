醫師娘墜谷獲救離奇燒死／院長夫曾猥褻女護 妻相挺免坐牢

宜蘭員山醫院呂姓院長（左）八年前曾犯強制猥褻罪，因妻子相挺免除牢獄之災。（民眾提供）

2025/08/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，十三日駕車在北宜公路墜谷獲救，三天後卻因住家失火喪命，過程疑點重重。呂姓院長被人起底，八年前在宜蘭市某醫院任職期間，曾對女護理師犯強制猥褻罪，判刑八月，因與被害人和解，獲緩刑三年，才免除牢獄之災。

六十七歲員山醫院呂姓院長，畢業於國防醫學院，是身心科醫師，當過台北榮總主治醫師、三軍總醫院北投分院院長、國軍花蓮總醫院副院長及醫療部主任，十多年前退休後搬到宜蘭，一對子女在美國，目前夫婦二人住在三星鄉。

請繼續往下閱讀...

熟識呂姓院長夫婦的友人爆料，王婦家境富裕，待人和氣，包辦家裡大小事，將丈夫照顧得無微不至，呂男八年前爆發強制猥褻官司，由王婦出面安排辯護律師，代夫向原告爭取諒解。

友人指出，全案經王婦奔走協商，透過賠償途徑達成和解，一審法官宣告緩刑，促使官司落幕，呂男安度風暴，妻子扮演關鍵性角色，他獲知王婦離奇身亡消息，也感到相當詫異。

十六日傍晚五點多，消防人員抵達三星鄉農舍民宅火場，六十三歲的王婦躺在住處門口由丈夫急救，消防員接手後發現已無生命徵象；火調人員研判起火點在一樓客廳沙發，現場沒有聞到汽油味，也無可疑瓶罐及逃生跡象，約二十坪大的客廳，燃燒面積不到三坪。

王婦死因離奇，外界質疑她生前是否投保高額保險？火災發生前有無服用藥物？否則怎無逃生跡象？農舍起火時，獨留她在屋內，呂姓丈夫剛好在屋外庭院除草，種種巧合啟人疑竇，檢警今天將會同法醫解剖遺體，針對相關疑點進一步釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法