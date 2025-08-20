自由日日shoot》桃園收容機構狼主任是更生人 出國、子女學費 全報公帳

桃園市某知名宗教授年收容機構張姓主任驚爆侵占千萬善款，更涉嫌猥褻、性侵院生籍女員工；案經桃園地檢署偵辦起訴。（資料照）

2025/08/20 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕桃園市一間長年接受市府及法院委託、轉介的少年收容輔導機構，機構的張姓主任兼執行長被控侵吞公益款項、院內款近千萬元，以及對三名院內女院生、女員工性犯罪。據了解，張男是更生人，後來投身偏差少年輔導工作，且取得神職身分，沒想到他表面上是從善楷模，私下宛如披著羊皮的狼；事發後，該機構已停收新個案。

監督力道薄弱

狼 主任在院內為所欲為

根據桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮調警追查，張男犯行至少起自二○一七年，迄至今年二月，犯罪時間長達八年。張男能在這麼長的時日隻手遮天A錢，甚至連三名未成年子女赴日旅遊的購物單據，以及子女學雜費合計約七十八萬元，也使用公款核銷。更荒唐的是，張男之妻亦任職該機構，他仍大膽敢對院內女弱勢者涉嫌性犯罪。

請繼續往下閱讀...

該機構主要以收容輔導少年為主，也有收容一些身心障礙弱勢者，為免機構發生弊端及保護弱勢收容者，理應對機構管理、運作予完善監督，未料實際上監督力道極為薄弱，才能讓張男長年在院內為所欲為。

市府社會局表示，接獲檢舉後即展開調查，了解機構管理及所有個案受照顧等情，除要求機構調整涉案者職務，也安排受害個案接受心理創傷輔導、衛教及法律協助，目前機構內尚有收容九名收容個案，皆是少年，無少女，照顧狀況尚可。

一人每月兩萬照顧費

只給少年六百零用金

另張男被控侵占善款，且被爆料社會局每月補助每名容留少年兩萬多元照顧費，張卻只給少年六百元零用金；經社會局實地查核，該機構確有涉及財務違法支用情事，函文諭知違法後該機構仍一意孤行，不願返還違法支出，因此該局主動告發。

機構停收新個案

社會局稱已訂改善機制

社會局表示，事發後已訂定機構兒少零用金制度、加強財務查核，要求每年辦理性侵害及性騷擾防治相關訓練，也加強安置兒少的申訴管道宣導，不定期訪查並抽訪個案予以關懷，督促安置機構妥善照顧安置個案等。

