黑道進化搞白領犯罪 警打七寸擊斷金鏈

綽號「鐵霸」的天道盟盟主曾盈富(左3)被移送法辦。 （記者邱俊福攝）

2025/08/20 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警單位破獲天道盟、太陽聯盟所設立的公司行號涉及組織、洗錢十億等犯罪，直接逮回盟主等多名幫派首腦、重量級幫眾，這些都是幫派內的「白領階級」，不搞逞兇鬥狠的傳統犯罪，而是「升級」為從事洗錢等類的動腦型犯罪，他們甚至認為「不怕辦我組織、就怕辦我洗錢」，顯示這次檢警的掃黑行動，打蛇打七寸，擊中要害，不僅讓黑幫首腦將面臨洗錢刑責，公司開立不實單據逃漏稅，財報不實，還涉及稅捐稽徵法，恐被開罰，一擊將黑幫資金斷鏈。

天道盟主兄弟 擁三公司

警方初步調查，天道盟盟主「鐵霸」曾盈富兄弟檔，逐漸將幫派組織企業化，旗下擁有三家公司，太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏旗下則擁有二家公司，這些公司包括科技、貿易與投資等不同屬性公司，經查察其企業網銀，赫見有異常資金進出，其中雙方各二家公司還流入國內網路博弈不法金流。

請繼續往下閱讀...

太陽聯盟副盟主擁二公司

這些異常金流進入公司後，會轉投資股票、民間工程等，將錢洗白，形成黑幫的資金來源；這次警方掃黑，由過去查緝組織犯罪的專責檢察官，一改為企業專組檢察官指揮，著手清查所有可疑資金來源與流向，不僅直接從黑幫首腦下手，也將有效斬斷黑幫金流。

投資股票、工程 將錢洗白

警方表示，該黑幫涉及洗錢防制法中，第二條的隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，以及收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，處三年以上、十年以下有期徒刑，併科新台幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新台幣一億元者，處六月以上、五年以下有期徒刑，併科新台幣五千萬元以下罰金，可謂刑責非常重，而洗錢金額將成官司攻防重點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法