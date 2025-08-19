國道車禍 車上搜出海洛因 法官認定運毒判無期

施男駕駛賓士車於國道釀8 車連環事故，車內搜出海洛 因。 （記者彭健禮翻攝）

2025/08/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕五十七歲男子施玉樹，駕車帶著二百多公克的一級毒品海洛因在國道自撞護欄，釀八車連環追撞事故，他留下毒品及同車楊姓女友人棄車逃逸。施男被逮後辯稱僅是持有逾量毒品，惟法官認他運輸一級毒品犯意明確且前有販賣一級毒品前科，需以相當之刑罰對應，判處他無期徒刑、褫奪公權終身。

前年六月，施男駕駛賓士車搭載楊女前往高雄市旗津港口，自不詳之人處取得八包淨重合計二百一十六公克餘的海洛因後，放入黑色提袋內上車，再驅車北上，欲返回他位在桃園的住處藏放毒品。

請繼續往下閱讀...

結果，施男途中在國道一號北上一三八公里處自撞內側護欄，後方七車輛閃避不及，釀八車追撞；施男在警方到場前乘隙逃離，留下同車友人楊女在場，慌亂中連毒品也沒帶走。

高速公路局清掃人員先於現場發現賓士車旁有掉落一包海洛因，到場處理員警也在賓士車內發現七包海洛因；當時楊女還一度稱毒品是她的，但經警方曉以大義，告知恐涉及重罪，楊女才供出是施男所有。

施男落網後僅坦承持有逾量毒品及改造槍彈，否認運輸毒品；其辯護人也稱，因施男是海洛因久用成癮者，施用量高於常人，是購毒後駕車攜帶毒品回家吸食，不應論以運輸毒品。

但法官認為施男駕車運送的毒品重量甚鉅，也非零星夾帶，顯見他非意在單純持有，已具備運輸第一級毒品之主觀犯意。並審酌施男有販賣第一級毒品前科，足見其對於法律禁止運輸、持有逾量毒品之規定，表現漠視及敵對之態度，需以相當之刑罰對應以資回復，因此依犯運輸第一級毒品罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

我國法律對於製造、運輸、販賣等助長毒害擴張蔓延的犯行刑責，較單純持有，刑度可說天差地遠。製造、運輸、販賣可處死刑或無期徒刑，而持有則以純質淨重十公克為界，未達者處三年以下有期徒刑、十公克以上則處七年以下有期徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

車內搜出海洛因。 （記者彭健禮翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法