    首頁　>　社會

    雙北大掃黑逮20人 天道盟主鐵霸兄弟 太陽聯盟副盟主遭拘提

    雙北市警方執行掃黑，拘提天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富兄弟等近廿人到案。圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/08/19 05:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕新北地檢署昨指揮刑事警察局偵二大隊及雙北市警方執行掃黑，拘提天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏以及曾盈富胞弟綽號「太保」曾盈進等近廿人到案，由於案件尚在偵辦中，檢警暫不對外說明，警詢後今移送新北地檢署複訊。

    鐵霸手下涉經營博弈網站

    據了解，「鐵霸」曾盈富旗下小弟疑似涉入經營博弈網站，檢警長期蒐證，昨早在雙北市及新竹等地區執行拘提，陸續帶回包括曾盈富、洪瑞宏、曾盈進及旗下小弟近廿人到案，將依違反組織犯罪防制條例罪嫌偵辦。

    據指出，廿多年前時任天道盟太陽會會長吳桐潭，從成員當中挑選「鐵霸」曾盈富及胞弟「太保」曾盈進等人，前往柬埔寨受軍事訓練，成為專業殺手的「一代虎」。

    而「麥可」洪瑞宏曾是台北市中山分局員警，從警界離職後展開黑幫生活，由於個性低調加上頭腦靈活，深受幫內大老賞識，如今成為太陽聯盟副盟主。

    據悉，「鐵霸」曾盈富親信兼軍師「川園」，年前因強勢解決昔日小弟債務糾紛，今年一月在台北市萬華區，遭近年竄起的黑幫「同理家族」成員綁架毆打，打斷他左腿後才釋放，當時外傳天道盟下令討回顏面，台北市警方獲悉後全面壓制，嚴防黑道火併。

