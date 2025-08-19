建管處︰「紙片屋」騎樓是違建 曾被檢舉

火警住宅後方沒有逃生門，僅有鐵窗圍起的窗戶。（記者洪臣宏攝）

2025/08/19 05:30

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕高雄市林園區大樓昨天火警釀三死，該棟大樓位於沿海路（台十七線）旁，一至三樓比照透天厝規劃設計，四樓以上才是一般大樓，建物最窄處僅二、三公尺，狹長如「紙片屋」，相當顯眼，大樓一樓騎樓有部分住家裝鐵捲門占用，或堆滿雜物，大樓後方竟沒有逃生門，僅有鐵窗隔起的窗戶，住戶早已反映暗藏危機，公權力尚未介入，憾事已經發生。

該棟大樓建於一九九○年間，已經有三十五年屋齡，受限建地格局，西側最窄處僅二、三公尺，由西向東逐漸變寬，從西側觀看猶如「紙片屋」。

火災現場的王姓屋主以每月五千元將一樓店面租給餐飲業者，吳姓老闆娘說，承租該店面已一、二年，與先生經營烤布蕾、布丁燒甜點與簡餐，也曾跑夜市，現在則跑外賣，偶而才會開店，並沒有住在店內。

吳女表示，店面一側樓梯以木牆隔起，二、三樓租客都是透過此通道進出，他們曾瞥見王姓房東兒子，但沒打過交道，更沒有見過承租的外籍移工。她說，管委會曾要求住戶整理騎樓雜物，他們也依規定向內移放。她說，丈夫昨天深夜曾回到店內整理垃圾，清晨就接到火警電話，生財器具付之一炬，還無法估算損失。

市議員李雨庭前往現場悼念殉難者，她說，曾到該大樓拜訪住戶，建築格局比較小，這場意外更凸顯出老舊公寓在消防設施與安檢的不足，呼籲相關單位，應立即全面盤點並強化老舊公寓的安檢及消防設備，不再讓悲劇重演。

對此，高市建管處表示，該處騎樓是高雄縣時代的既存違建，於二○一○年縣市合併後接獲檢舉即行查處，因尚未拆除結案，待消防火場鑑定完成後，將速依規定進行拆除。

另針對大樓主委反映四樓以上裝設鐵窗情事，建管處表示，依據公寓大廈管理條例規定，今年四月廿八日曾函文管委會，如規約或區分所有權人會議決議有限制時，應先制止住戶，制止不從再報工務局辦理。

