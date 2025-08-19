高雄林園惡火 一樓無逃生門釀3死

高雄市林園區中門路大樓火警，造成3死。（民眾提供） 火警住宅後方沒有逃生門，僅有鐵窗圍起的窗戶。（記者洪臣宏攝）

2025/08/19 05:30

唯一出口簡餐店旁窄門被大火阻斷

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區中門路一棟十樓高住宅大樓昨天清晨發生火警，造成三人死亡，火災當時，受困住戶因被強化玻璃阻隔，要從一樓簡餐店逃生，但簡餐店後方只有鐵窗，沒有逃生門，唯一逃生出口的簡餐店旁窄門則被大火阻斷，造成三人無路可逃，命喪火場。

房東兒、2移工租客葬火窟

火場王姓屋主的兒子案發時曾打電話報案求救，不過消防人員撲滅火勢後，發現王男與一男一女越南籍移工均已葬身火窟，高市消防局正調查火警原因。

高市消防局昨凌晨四點十四分獲報，有五人受困屋內，出動十六車卅六人馳援，到場時發現一樓店面已經陷入火海，大量濃煙竄出，二樓因有強化玻璃阻隔呈現悶燒，消防人員準備破窗而入時，對著玻璃射水降溫，未料玻璃應聲爆裂，一、二樓全面燃燒，大樓住戶被驚醒紛紛跑到屋外，火勢於四點四十四分撲滅。

消防人員進入火場搜救，在二樓走道廁所旁發現卅八歲王男倒臥在地，明顯死亡，另發現越南籍卅歲阮氏女子、廿歲趙姓男子，分別在各自房間內，已燒成焦屍，三樓則無人受困。

該棟大樓屋齡逾三十五年，一至三樓比照透天厝規劃設計，四樓以上才是一般大樓，起火現場一至三樓為王姓屋主所有，他自己則住在一旁的一至三樓；據了解，王姓屋主將房子一樓租給簡餐業者，二、三樓分租給一名台灣籍、三名外籍移工，自己的兒子則住在三樓，報案人因而指稱五人受困，但另兩名租客火警時不在現場，逃過一劫。

罹難的越南籍移工阮女與趙男為同一家食品公司同事，公司昨上午發現兩人沒有上班，派員前來租屋處查看，才得知他們因火災殞命。

據了解，一樓簡餐店一側構築了一道木板牆，並另開了一處窄門，供二、三樓租客進出，簡餐店業者與租客平常沒有打照面機會，後方未設有逃生門，僅留一扇鐵窗圍起的窗戶。

搜救人員說，火場唯一逃生出口就是簡餐店旁窄門，研判王男發現火警後報案，他下樓逃生到二樓後，被一樓大火阻斷生路，兩名移工同樣無路可逃。

林園警分局已分別詢問王姓屋主及簡餐業者，釐清案發經過，消防局人員昨已勘查現場，正釐清火警原因。

