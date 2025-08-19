全台首宗 轉嫁罰單、通行費430萬／租賃公司假契約 坑害逾百人

警方於夏姓夫妻的租賃公司內搜索，查扣假契約書、假身分證、 毒品等證物。 （記者徐聖倫翻攝） 警方在汽車旅館逮捕租賃公司員工。 （記者徐聖倫翻攝）

2025/08/19 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕卅八歲男子夏堃植與妻子名下汽車租賃公司，疑似使用偽造的身分證、租賃契約，將自家租賃公司汽車的ETC通行費、罰單等，轉嫁不知情的無辜民眾，受害人估逾百人，據悉，轉嫁的通行費約二百卅萬元，罰單金額約二百萬元；本起將通行費、罰鍰轉嫁至無辜民眾的詐欺案為全台首宗，警方前天逮捕負責人夏姓夫妻與旗下員工等共十四人到案，擴大追查中。

逮負責人夏姓夫妻等14人

據了解，交通部高速公路局近月來發現數百筆呆帳未繳，經過整理查詢，發現矛頭皆指向特定幾家汽車租賃公司的租賃車，找到駕駛人後，竟有數十人表示「我沒有租車」，高公局統計金額後向警方報案。

國道公路警察局細查，發現這些欠費的租賃公司全部由夏姓夫妻經營，皆位於新北市，被害人逾百人，前日持搜索票前往夏姓夫妻於新莊住處、名下五家位於板橋的租賃車行，以及旗下員工常出沒的汽車旅館查緝，將夏姓夫妻與員工共十四人逮捕歸案，搜出假契約、假身分證，並於汽車旅館內扣回K他命、依托咪酯煙彈、毒咖啡包等證物。

搜出4百份假契約及毒品

據了解，租賃公司轉嫁通行費最早可追溯至去年七月，持續至今約一年有餘，警方搜出的假契約共有四百份左右，其中不少是重複姓名契約；警方另查出，這些被害人多半是在外有民間借貸紀錄，警方不排除租賃公司向民間融資借貸公司購買相關個資。

受害者多有民間借貸紀錄

警方調查，夏姓夫妻疑為「省錢」，想出這種損招害無辜民眾，而取得資料方式，除向民間借貸公司買個資，也有一大部分是鎖定曾向他們租車的顧客。

夏姓夫妻面對所有指控一概否認，直呼自己無辜，都是公司業務個人行為，員工則稱不知情，警詢後依偽造文書、詐欺、毒品等罪嫌將夏姓夫妻等共十四人送辦。

