北宜墜谷獲救3天 婦住處失火離奇亡

王婦十三日獨自駕車在北宜公路頭城段墜谷獲救，丈夫呂男趕到現場，二人相擁而泣。（民眾提供）

2025/08/18 05:30

夫是宜蘭員山醫院院長 衝進屋救妻晚了一步

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一棟二層樓農舍民宅前天傍晚五點失火，十三日才在北宜公路開賓士墜谷獲救的六十三歲王姓女屋主不幸罹難，她的六十七歲呂姓丈夫受傷住院，由於過程離奇，事發原因啟人疑竇。經查呂男為宜蘭員山醫院院長，是身心科主治醫師。

事發當時，呂姓丈夫在農舍外的庭院除草，聽到屋內傳出轟然聲響，趕緊衝進去把妻子救出來，王婦因嚴重傷燙傷失去生命徵象，消防人員半小時內就撲滅火勢，呂男與王婦由救護車送醫急救。

王婦傷勢嚴重宣告不治，呂男有吸入性嗆傷，必須住院觀察。王婦十三日獨自駕車在北宜公路頭城段墜落八十公尺深的山谷，呂男趕到現場，二人相擁而泣，不料，王婦三天後因住處火警身亡，諸多巧合引起外界議論。

宜縣消防局火調科昨天勘驗火場，一樓客廳沒有電器引燃跡象，排除電線走火，沙發則被燒得剩下骨架，初步認定是起火點，燃燒面積約三坪，現場無油漬味及可疑瓶罐，已採集相關跡證送消防署鑑定。

王姓婦人與呂姓丈夫原本住在台北，後來在宜蘭縣三星鄉置產，子女都在國外，平時僅夫妻二人同住。鄰居說，夫妻倆跟左鄰右舍鮮少互動，不清楚他們的家庭狀況。

警方昨天到醫院為呂姓丈夫製作筆錄，呂男指稱，火災發生時，他第一時間衝進火場營救，但妻子已無生命徵象。呂男是身心科醫師，曾任台北榮總精神部主治醫師、三軍總醫院北投分院院長、國軍花蓮總醫院副院長及醫療部主任，退休後搬到宜蘭，在員山醫院服務十多年，據了解，王姓婦人沒有身心方面就診紀錄。

