為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為愛被騙百萬淪洗錢犯 護理師判刑

    中市一分局便衣警察逮捕車手（左二），竟是六十歲的衛生所護理師。（記者張瑞楨翻攝）

    中市一分局便衣警察逮捕車手（左二），竟是六十歲的衛生所護理師。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕任職中部某衛生所的六十歲李姓女護理師，三年前於臉書認識自稱是美國醫師的男子，李女不但示愛「您離開我，我就會死了」，匯款損失上百萬元，去年十月還幫對方跑腿，向林姓婦人取款九十萬元，竟被員警當場逮捕，淪為車手洗錢犯的李女，指自己是「愛情詐騙」受害人，法官卻質疑她，為謀得可能的愛情，罔顧他人受害，依洗錢未遂罪判刑五月，可易科罰金，併科罰金三萬元。

    判決書指出，林婦在「抖音」認識自稱是聯合國軍人的騙子，騙徒宣稱有獎金要寄給林婦，但要代墊各項費用，這種老掉牙騙術，多年前「台積電女博士網戀美國CIA局長」而廣為人知，林婦仍被騙十七萬（與李女無關），騙子又要求再付九十萬，姪孫驚覺騙局報警，台中市第一分局去年十月廿七日逮捕車手，竟是具公務員身分、已喪偶的李姓護理師。

    更扯的是，李女不是首次被告，二○二二年她曾把銀行帳戶交給詐欺集團，雲林地檢署兩度不起訴，但這次台中地檢署不認為她因愛受騙，將她提起公訴。

    台中地院審理時，勘驗李女與「美國醫師」的對話訊息，包括她在前年六月曾懷疑對方身分，傳訊息「我不管您是否是醫師，畢竟是我愛過您」，李女還說，美國醫師宣稱要寄「密件包裹」給她，要求墊付各項費用，她始終沒收到包裹，卻已墊付上百萬元；李女強調，美國醫師宣稱林婦欠債，要求她跑腿幫忙收債，再把錢拿去買虛擬貨幣，轉匯到指定電子錢包，她不知林婦也是「愛情詐騙」受害人。

    法官卻質疑，李女與美國醫師從未見面，李女也不問美國醫師關於林婦借款的細節，反而是美國醫師告知取款時間地點，李女就應允前往，還打算買虛擬貨幣，上述過程違反常理，卻與詐欺車手取款的運作模式相同。

    法官強調，李女具相當智識閱歷，又曾兩度不起訴，縱使受「愛情詐騙」為真，但她早於前年就懷疑對方身分，去年也曾傳訊息要求對方「說實話」，李女早已有懷疑，知悉為「美國醫師」跑腿可能觸法，卻為謀得可能之愛情，忽略林婦蒙受損害，據此判處李女五月徒刑、併科罰金三萬元，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播