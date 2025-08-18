為愛被騙百萬淪洗錢犯 護理師判刑

中市一分局便衣警察逮捕車手（左二），竟是六十歲的衛生所護理師。（記者張瑞楨翻攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職中部某衛生所的六十歲李姓女護理師，三年前於臉書認識自稱是美國醫師的男子，李女不但示愛「您離開我，我就會死了」，匯款損失上百萬元，去年十月還幫對方跑腿，向林姓婦人取款九十萬元，竟被員警當場逮捕，淪為車手洗錢犯的李女，指自己是「愛情詐騙」受害人，法官卻質疑她，為謀得可能的愛情，罔顧他人受害，依洗錢未遂罪判刑五月，可易科罰金，併科罰金三萬元。

判決書指出，林婦在「抖音」認識自稱是聯合國軍人的騙子，騙徒宣稱有獎金要寄給林婦，但要代墊各項費用，這種老掉牙騙術，多年前「台積電女博士網戀美國CIA局長」而廣為人知，林婦仍被騙十七萬（與李女無關），騙子又要求再付九十萬，姪孫驚覺騙局報警，台中市第一分局去年十月廿七日逮捕車手，竟是具公務員身分、已喪偶的李姓護理師。

更扯的是，李女不是首次被告，二○二二年她曾把銀行帳戶交給詐欺集團，雲林地檢署兩度不起訴，但這次台中地檢署不認為她因愛受騙，將她提起公訴。

台中地院審理時，勘驗李女與「美國醫師」的對話訊息，包括她在前年六月曾懷疑對方身分，傳訊息「我不管您是否是醫師，畢竟是我愛過您」，李女還說，美國醫師宣稱要寄「密件包裹」給她，要求墊付各項費用，她始終沒收到包裹，卻已墊付上百萬元；李女強調，美國醫師宣稱林婦欠債，要求她跑腿幫忙收債，再把錢拿去買虛擬貨幣，轉匯到指定電子錢包，她不知林婦也是「愛情詐騙」受害人。

法官卻質疑，李女與美國醫師從未見面，李女也不問美國醫師關於林婦借款的細節，反而是美國醫師告知取款時間地點，李女就應允前往，還打算買虛擬貨幣，上述過程違反常理，卻與詐欺車手取款的運作模式相同。

法官強調，李女具相當智識閱歷，又曾兩度不起訴，縱使受「愛情詐騙」為真，但她早於前年就懷疑對方身分，去年也曾傳訊息要求對方「說實話」，李女早已有懷疑，知悉為「美國醫師」跑腿可能觸法，卻為謀得可能之愛情，忽略林婦蒙受損害，據此判處李女五月徒刑、併科罰金三萬元，可上訴。

