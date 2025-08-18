為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南三段山難2死》高山3低+颱風豪雨易失溫 團抱取暖保命

    南投縣可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署 特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

    南投縣可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署 特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

    2025/08/18 05:30

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕中央山脈南三段十六日發生二死山難，僅八歲男童生還，台灣福爾摩莎山域教育推廣協會創辦人江秀真表示，登山若有失溫危急情況，最好能抱一起取暖保命；資深嚮導全蔣清也指出，若登山遭遇颱風，可就近找樹林處紮營，透過樹木的天然遮蔽躲風，原地待援、切勿前行，才有生還機會。

    江秀真表示，登山風險管理最重要，一切以「安全」為第一考量，南三段都要靠搭帳篷休息，颱風帶來的風寒效應、強風吹破帳篷滲水，都可能造成失溫，因此建議山友，一旦有颱風氣象預報，最好能取消登山活動，等天氣好再上山。

    江秀真說，海拔每上升一千公尺，不考慮強風的風寒效應下，氣溫下降六度，山上是低溫、低氧、低氣壓的「三低」環境，颱風強風再加下雨，很快就會失溫，緊急狀況下，若能換掉潮濕衣服，三人緊緊環抱互相取暖比較能保命。

    江秀真說，登山遇危急狀況，除打「一一二」電話求救，失溫三小時、缺水三天、無食物三週會危及生命的求生「三三三原則」，不只小朋友要學，大人也需要牢記。

    而楊柳颱風於八日生成，十二日先後發布海上、陸上警報，惟三人剛好八日入山。資深嚮導全蔣清說，登山若遇到颱風，如可行應下山，但若已在山區，紮營切勿在空曠處，因受風最強，帳篷會被吹壞，也別在低窪處，因為會積水，最好能找樹林處紮營，因山區能長出樹木的地方，就是最佳的遮蔽處所，即便原地待援、糧食耗盡，也能避免帳篷損壞，爭取更多生還機會。

    此外，蔣童具備登山經驗，但以南三段的難度，加上又有颱風因素，確實「太冒險」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播