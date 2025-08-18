南三段山難2死》高山3低+颱風豪雨易失溫 團抱取暖保命

南投縣可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署 特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

2025/08/18 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕中央山脈南三段十六日發生二死山難，僅八歲男童生還，台灣福爾摩莎山域教育推廣協會創辦人江秀真表示，登山若有失溫危急情況，最好能抱一起取暖保命；資深嚮導全蔣清也指出，若登山遭遇颱風，可就近找樹林處紮營，透過樹木的天然遮蔽躲風，原地待援、切勿前行，才有生還機會。

江秀真表示，登山風險管理最重要，一切以「安全」為第一考量，南三段都要靠搭帳篷休息，颱風帶來的風寒效應、強風吹破帳篷滲水，都可能造成失溫，因此建議山友，一旦有颱風氣象預報，最好能取消登山活動，等天氣好再上山。

江秀真說，海拔每上升一千公尺，不考慮強風的風寒效應下，氣溫下降六度，山上是低溫、低氧、低氣壓的「三低」環境，颱風強風再加下雨，很快就會失溫，緊急狀況下，若能換掉潮濕衣服，三人緊緊環抱互相取暖比較能保命。

江秀真說，登山遇危急狀況，除打「一一二」電話求救，失溫三小時、缺水三天、無食物三週會危及生命的求生「三三三原則」，不只小朋友要學，大人也需要牢記。

而楊柳颱風於八日生成，十二日先後發布海上、陸上警報，惟三人剛好八日入山。資深嚮導全蔣清說，登山若遇到颱風，如可行應下山，但若已在山區，紮營切勿在空曠處，因受風最強，帳篷會被吹壞，也別在低窪處，因為會積水，最好能找樹林處紮營，因山區能長出樹木的地方，就是最佳的遮蔽處所，即便原地待援、糧食耗盡，也能避免帳篷損壞，爭取更多生還機會。

此外，蔣童具備登山經驗，但以南三段的難度，加上又有颱風因素，確實「太冒險」。

