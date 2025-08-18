為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南三段山難2死》70歲阿公 攀近3輪百岳高山嚮導／女山友完成兩輪百岳的義消特搜員8歲孫曾攻60百岳

    祖孫與女山友3人攀登南三段，卻遭遇颱風發生失溫山難，造成阿公、女山友身亡，僅剩8歲孫子報警獲救吊掛山下。 （消防署特種搜救隊提供）

    祖孫與女山友3人攀登南三段，卻遭遇颱風發生失溫山難，造成阿公、女山友身亡，僅剩8歲孫子報警獲救吊掛山下。 （消防署特種搜救隊提供）

    2025/08/18 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕七十歲陳姓男子帶著年僅八歲的孫子及六十三歲女山友攀登「南三段」，因遇上楊柳颱風阻礙行程，加上營帳損壞滲水失溫，釀成二死山難悲劇。有網友指出，陳男是即將完成三輪百岳的高山嚮導、女山友也是完成二輪百岳的義消特搜員，男童二歲就跟阿公登山，也有六十百岳的登山經驗，推測是天氣造成山難意外！

    台灣山岳界「南三段」登山路線，又稱為丹大東郡橫斷路線，全程約一百多公里，是攀登高山天數最多、路程最遙遠路線，且因全程無山屋，行程艱困，一般須花十天完成，是山友口中的終極登山路線，許多山友都不敢貿然嘗試。因此陳男帶著年僅八歲的孫子挑戰，也引發爭議。

    颱風天挑戰終極路線引發爭議

    有網友在臉書「登山通報站」提出質疑八月八日已公布有颱風且路徑圖已出來了，為何還要上山？也有網友認為，二位成年山友分別為七十歲及六十三歲，體能恢復沒能評估，不要說遇到颱風，就算沒有天氣狀況，自背重裝也是大考驗，八歲小孩能撿回一條命，可說是一次震撼教育。

    也有網友反駁指出，颱風生成速度快，且「南三段」又是多天數行程，山區收訊不好，根本很難預測、掌握颱風正確資訊；另有網友說，相信誰也不願意這種事發生，也相信阿公到最後一刻都還是用生命在保護著小孫子，每個鼻酸的故事都讓我們從中學習，也都讓我們變得更加謹慎。

    林姓高山嚮導認為，沒看過有八歲兒童走「南三段」，因為小孩子易失溫，且很難控制，並不建議十歲以下兒童長時間待在高山。

